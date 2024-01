Ärztekammerpräsident gratuliert der neuen hessischen Gesundheitsministerin

Pinkowski: "Die Landesärztekammer Hessen wird die Politik auch künftig mit Fachwissen und Erfahrung unterstützen"

Mit der heutigen Vorstellung des neuen Kabinetts der hessischen Landesregierung zeichnet sich im Bereich Gesundheit eine Akzentverschiebung der politischen Gestaltung in Hessen ab. So kehrt die Verantwortung für Gesundheit und Pflege zurück an die CDU. Beide Politikfelder werden aus dem bisher von den Grünen geleiteten Sozialministerium ausgegliedert. Künftig ist das CDU-geführte Ministerium Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege unter der Leitung von Diana Stolz, der ehemaligen 1. Beigeordneten und stellvertretenden Landrätin des Kreises Bergstraße und Landesvorsitzenden der CDU-Frauenunion, für den Gesundheitsbereich zuständig.



„Im Namen der Landesärztekammer Hessen gratuliere ich Staatsministerin Diana Stolz sehr herzlich zu Ihrer Ernennung“, sagte Ärztekammerpräsident Dr.med. Edgar Pinkowski. „Ich freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit von Ärzteschaft und hessischer Regierung auf dem Gebiet Medizin und Patientenversorgung und bin davon überzeugt, dass Sie, Frau Stolz, den Anliegen von Patientinnen und Patienten und der Beschäftigten im Gesundheitswesen besondere Aufmerksamkeit widmen werden. Sowohl im stationären Sektor als auch im ambulanten Bereich kommen große Herausforderungen auf alle Beteiligten zu, für die wir nur gemeinsam Lösungen zum Wohl der hessischen Bevölkerung finden können.“



Laut Koalitionsvertrag werden die Schwerpunkte der Gesundheitspolitik auf den Themen Krankenhausreform, Ärztemangel, Digitalisierung und sektorenübergreifender Zusammenarbeit liegen. „Wie in den zurückliegenden Jahren wird die Landesärztekammer Hessen das Fach-Ministerium und die gesamte Regierung auch künftig mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung unterstützen“, sicherte Pinkowski der neuen Gesundheitsministerin zu und wünschte ihr viel Erfolg.