25. August 2018: Präsidiumswahl der Landesärztekammer Hessen

Im Anschluss an die Kammerwahlen im Juni findet am Samstag, den 25. August 2018, ab 10:00 Uhr die erste und Konstituierende Sitzung der Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen - 16. Wahlperiode 2018 - 2023 - im Fortbildungszentrum der LÄKH in Bad Nauheim statt.



Auf der Tagesordnung stehen insbesondere die Wahl des neuen Präsidiums, der Vorstände der Bezirksärztekammern, des Finanzausschusses und des Ausschusses "Hilfsfonds".



Die Delegiertenversammlung ist nicht öffentlich. Mitglieder der Landesärztekammer Hessen können teilnehmen. Wir werden Sie jedoch im Laufe des Nachmittags in einer Pressemitteilung über die Ergebnisse unterrichten.

