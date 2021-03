Médaille de Bronze für Rosé Prestige aus dem Hause Strauch

Médaille de Bronze für Strauch Rosé Prestige Brut beim Salon Millésime BIO- der Leitmesse für biologisch erzeugte Weine und Sekte in Montpellier.



Die Erfolgsstory geht weiter!

Gerade richtig zum Frühling, wurde die Strauch Sektmanufaktur aus Rheinhessen, dem größten Weinanbaugebiet Deutschlands, in Montpellier beim Salon Millésime BIO erneut mit besten Punkten ausgezeichnet.



In diesem Jahr erfolgte die Weinmesse Millésime BIO digital und war ein voller Erfolg. Die Verkostung der biologisch zertifizierten Weine und Sekte der Messe wurden jedoch wie in den letzten Jahren auch durchgeführt.

Die Strauch Sektmanufaktur erhält für den eingereichten Rosé Prestige Brut BIO eine Bronze Medaille- der einzige Deutsche BioSekt der in Frankreich bei dieser Messe ausgezeichnet wurde!



Damit zeigt die Sektmanufaktur erneut, dass die Sekte auch im Ausland überzeugen und gilt als Betrieb, der für individuelle Sekte von kontinuierlich hervorragender Qualität bekannt ist. Die Strauch Sektmanufaktur genießt bundesweit sowie auch auf einzelnen Exportmärkten hohes Ansehen aufgrund der Zielstrebigkeit und der Qualität.



Rosé Prestige- ein Chardonnay mit Schwarzriesling und Spätburgunder als Dosage. Gesunde Trauben wurden von Hand verlesen, Ganztrauben gepresst und anschließend im Holzfass ausgebaut. Nach 24-monatiger Reifelagerung in der Flasche, wurde die Cuvée degorgiert und überzeugt mit ihrer Cremigkeit und Vollmundigkeit. Feinste Perlage begeistert im Glas.



Der gerade erschienene Vinum Weinguide zeichnet die Sektmanufaktur mit 2,5 Sternen aus und beurteilt die eingereichten Sekte als Eins-A-Qualität.



Ein sehr gutes Ergebnis für eine junge Sektmanufaktur, die ausschließlich nach Traditioneller Flaschengärung produziert, biologisch zertifiziert ist und die Sekte auch vegan auszeichnet. In dem Online-Shop erhält man eine tolle Übersicht über die verschiedenen Sekte.

(lifePR) (