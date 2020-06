Pressemitteilung BoxID: 802876 (KvD Strauch Sektmanufaktur GmbH)

Die Geburt des Vinyac Royal

Corona-Zwangspause genutzt und neuen Cocktail „Vinyac Royal“ kreiert.

Die STRAUCH Destillerie und Barkeeper Florian Bauer (Flo Cocktailbar, Ingoldstadt) haben in Kooperation einen neuen Cocktail kreiert. Entsprungen ist die Idee im Februar auf der "Finest Spirits" (Messe für Spirituosen) in München. Bereits nach einem ersten Brainstorming war klar: Der in der STRAUCH Destillerie hergestellte Vinyac (Weißer Weinbrand aus handgelesenen Bio-Trauben) bildet die Basis für die geplante Cocktail-Kreation. Zu diesem Anlass kam die verordnete Zwangspause genau richtig, denn Florian musste ebenfalls vorübergehend seine Bar schließen. Die Zeit sollte jedoch nicht ungenutzt bleiben. Florian zeigte sich sehr kreativ beim Ausprobieren von neuen Rezepten. Der Vinyac Royal, der „sowohl den Damen als auch den Herren sehr mundet“ so Rudolf Strauch von der STRAUCH Destillerie, war geboren. Florian stellt viele seiner Zutaten selbst her, was die Cocktails noch intensiver im Geschmack macht. „Vor allen Dingen hat das mixen und probieren uns allen Spaß gemacht und wir konnten so der Corona-Zeit etwas Gutes abgewinnen“ so Florian Bauer. Übrigens lässt sich der Cocktail sowohl als Aperitif als auch nach einem üppigen Essen als Digestif hervorragend genießen.



Zutaten „Vinyac Royal“



2 cl Vinyac

0,1 cl frisch gepresster Limettensaft

1,5 cl selbstgemachter Rosmarinsirup

3 Tropfen Bobs Lavendelbitter



Zum Aufgießen: Riesling Brut Bio der STRAUCH Sektmanufaktur oder als Alternative gerne auch ein Rosé Sekt



Zubereitung:



Sekt- oder Weinglas mit viel Eis füllen, kalt rühren und das Schmelzwasser abgießen.



2cl Vinyac, 1,5cl Rosmarinsirup und den frischen Limettensaft in das Glas geben und gut vermengen.



Das Getränk mit Sekt aufgießen und langsam unterrühren. Zum Schluss 3 Tropfen Lavendelbitter hinzugeben. Deko: Rosmarinzweig, Limettenscheibe, Glasstrohhalm

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (