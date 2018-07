"Fairness" - Sandy Wolfrum auf der Romantikbühne Bad Berneck

Er hat Balladen – und Chansonperlen wie „Napoleons Frühstücksei“ geschrieben. Aber auch Gassenhauer wie „Geisterfahrer“ oder „Ich denk scho ich bin bleed“. An diese Tradition knüpft seine neues Album „FAIRNESS“ an. Lieder und Songs in akustischem Gewand sind sein Markenzeichen. Ein Souverän auf der Bühne, ein virtuoser Musiker.Ob Haindling, Hannes Wader, Konstantin Wecker, Günter Stössel, Reinhard Mey oder Bettina Wegner, sie alle haben sich bereits die Bühne mit Sandy Wolfrum geteilt. Er ist Träger der Auszeichnung der „Akademie für Politik und Zeitgeschehen“, München, „Songpoet des Jahres“ (für seinen Song Napoleons Frühstücksei). Der Bund Naturschutz hat seiner Gruppe Feelsaitig die Bayerische Umweltmedaille verliehen (für seine Texte allgemein) und der Bayrische Rundfunk ehrte Wolfrum mit dem Preis „Lieder für die Umwelt“ (für seinen Song Größenwahn).Wolfrum und seine Musiker wurden außerdem als eine der wenigen West-Musiker für 2 Konzerte in den Moskauer Kulturpalast eingeladen. Vor der „Wende“!„FAIRNESS “ ist ein Programm aus Wolfrum-Klassikern und neuen Titeln, mit denen er ein kurzweiliges Bühnenprogramm zusammengestellt hat. Er garantiert einen „lachhaften“, hintergründigen Abend!VVK.: 14 EUR/ AK.: 16 EURInfos und Reservierungen : www.sandywolfrum.de , Tel. 0178 93 24 005