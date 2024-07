Am Freitag, den 02. August 2024 um 20.00 Uhr kommt zum Abschluss des Open Airs im Park Willenlos Sexy – Westernhagen Tribute Band in den Kurpark Bad Krozingen.Gänsehautmomente sind garantiert, wenn die neunköpfige Band mit dem charismatischen Frontmann Dr. Timo Werner die großen Hits des deutschen Superstars zelebrieren. „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz “, „Willenlos“, „Mit 18“, „Es geht mir gut“, „Weil ich dich liebe“, „Johnny Walker“, „Sexy“ – die Liste an mitsingbaren Hits von der Musiklegende Marius Müller‐Westernhagen ist groß.Die Unterländer Band Willenlos Sexy bietet eine authentische Westernhagen‐Performance und beeindruckt mit einem dreiköpfigen Bläsersatz. Im Jahr 2021 wurde die Band auch Preisträger des Deutschen Rock‐Pop Preises.