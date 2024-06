„Sommer Musical“ im Kurpark Bad Krozingen

Am 6. Juli wird der Musikpavillon im Kurpark Bad Krozingen Schauplatz eines besonderen Musikereignisses: "Sommer Musical" mit der jungen Popsängerin Karolin Myschkin. Karolin Myschkin, Jahrgang 2006, nimmt Gesangsunterricht bei Herrn Jürgen Wolff im POP SONG STUDIO Müllheim. Ihr Talent und ihre Leidenschaft für die Musik versprechen ein Konzert, das in Erinnerung bleiben wird.Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Ein Sommerabend unter freiem Himmel bei toller Musik. Weitere Informationen erhalten Sie in der Tourist-Information, telefonisch unter 07633 4008 163 oder online unter www.bad-krozingen.info