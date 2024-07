Schlager-Gala mit Beatrice Egli und Reiner Kirsten

Seit fast 10 Jahren zählt Beatrice Egli zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen innerhalb des deutschsprachigen Pop-Schlagers. Bekannt wurde sie durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, die sie 2013 gewann. Ihre Single mit dem Siegerlied „Mein Herz“ erreichte unter anderem in Deutschland die Spitze der Charts. Es folgten zahlreiche weitere sehr erfolgreiche Singles und Alben mit Gold- und Platinstatus. Mit ihrem mitreißenden Power-Mix aus modernen Sounds, zeitgemäßen Texten und ihrem besonderen Schweizer Charme hat Beatrice Egli maßgeblich dazu beigetragen, das Schlager-Genre gründlich zu entstauben und ein neues, junges Publikum zu begeistern. Nach unzähligen Edelmetall-Awards und Millionen restlos begeisterter Fans begann für die sympathische Schweizerin 2022 ein ganz neues Schaffenskapitel: Mit neuem Produzenten und Label-Partner zeigte sie mit der Single „Volles Risiko“ einen neuen facettenreichen Sound und blieb doch sofort wiedererkennbar. 2023 ist ihr neues Album „Balance“ erschienen. Bereits 2023 trat sie bei der Schlager-Gala im Kurpark Bad Krozingen auf und begeisterte das Publikum. Die sympathische Schweizerin, die 2021 sogar das Matterhorn bestiegen hat, wird mit Sicherheit auch wieder einige Schweizer Gäste nach Bad Krozingen ziehen., der charmante Sänger und Moderator aus dem Schwarzwald, feierte 2021 sein 25-jähriges Bühnenjubiläum als Solo-Interpret. Mit seiner musikalischen Familie, der Schwarzwaldfamilie Jäkle, ist er schon von Kindesbeinen an auf Tour. Doch seit vielen Jahren behauptet er nun seinen eigenen festen Platz in der Szene des volkstümlichen Schlagers. Mit seiner ausdrucksstarken Stimme, seinem umwerfenden Charme und melodiösen Titeln wie „Träumer wie Du“ begeistert er sein Publikum. Viele musikalische Erfolge liegen bereits hinter ihm. Mehrfach erreichte er das Finale des Grand Prix der Volksmusik oder siegte in den Volkstümlichen Hitparaden von ZDF und ORF sowie in der Schlagerparade der Volksmusik in der ARD.Auskünfte und Eintrittskarten sind bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164 sowie online unter www.open-air-im-park.de erhältlich.