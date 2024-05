Musikalischer Jagdmorgen im Kurpark Bad Krozingen

Die Jagdhornbläsergruppe Markgräflerland und die Hexentäler Jagdhornbläser laden am Sonntag, 26. Mai 2024, 10.30 – 12.00 Uhr ein zum musikalischen Jagdmorgen in den Kurpark in Bad Krozingen.



Von den Hexentäler Jagdhornbläsern sind die Signale zu hören, die anläßlich einer Bewegungsjagd geblasen werden, begleitet von traditionellen Signalen und mitreißenden Märschen, die zum Mitsingen einladen.



Die Markgräfler Parforcehorn-Bläser entführen das Publikum in das 18. Jahrhundert, als die Jagden an den fürstlichen Höfen von den majestätischen Klängen der Parforcehörner begleitet wurden. Neben Stücken aus der Hubertusmesse präsentieren sie auch zeitgenössische Konzertstücke, die das Programm abrunden. Die Veranstaltung wird durch die Vorstellung von Jagdhunden und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bereichert. Zudem bietet das Lernort-Natur-Mobil der JV Freiburg eine informative Ausstellung über die Tierwelt unserer Heimat und ihre Lebensräume.



Eintritt frei für alle Interessierten!

