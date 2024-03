Modernisierung der gastronomischen Räumlichkeiten Bistro und Restaurant im Kurhaus Bad Krozingen

In den letzten 4 Wochen wurden die gastronomischen Räumlichkeiten im Kurhaus Bad Krozingen modernisiert. Dies betrifft insbesondere den Bistrobereich und den Restaurantbereich.



Hauptziel war, die Atmosphäre zu verjüngen und aufzufrischen, was sehr gut über entsprechende moderne Farben erreicht werden konnte. Vorhänge und Bodenbeläge sind nun in sich stimmig; Die Beleuchtung sorgt für eine tolle Atmosphäre. Neue Tische, Stühle und Bänke wurden angeschafft und Raumtrenner mit echten Pflanzen sorgen für eine heimelige Stimmung.



Vor allem die Gewerke Maler, Elektrik und Fußbodenbeläge waren gefordert. Der Zeitrahmen war sehr sportlich. Planung und Verantwortung lagen bei einem erfahrenen Gastronomieplaner. Mit diesem wurde auch schon in der „Vita Classica Therme“ das neue Restaurant geplant und umgesetzt. Weitere energetische Sanierungsarbeiten sind im Januar und Februar 2025 vorgesehen.



Neben Speisen- und Getränkeangeboten des Gastronomen Michael Graubener wird auch die neue Musikreihe im Bistro fortgesetzt: JAZZhochDREI - 3 Abende, 3 Musiker, 3 verschiedene Programme. Nach einem großartigen Start folgen neue Termine. An drei aufeinanderfolgenden Dienstagen, am 11. Juni, 18. Juni und 25. Juni, erwartet Sie jeweils von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein Jazz-Trio, das mit mitreißenden Rhythmen, improvisierten Harmonien und leidenschaftlichen Melodien begeistert. Auch immer August wird es wieder heißen: 3 Abende, 3 Musiker, 3 verschiedene Programme. An drei aufeinanderfolgenden Dienstagen, am 20. August, 27. August und 3. September, erwartet Sie jeweils von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein Jazz-Trio, das mit mitreißenden Rhythmen, improvisierten Harmonien und leidenschaftlichen Melodien begeistert. Eintritt frei. Das Jazz-Trio bietet tolle Rhythmen, improvisierte Harmonien und ins Ohr gehende Melodien.





