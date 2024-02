Modellbahnausstellung im Kurhaus

Am Samstag, den 2. März 2024 von 11.00 – 18.30 Uhr und am Sonntag, den 3. März 2024 von 10.00 – 16.30 Uhr stehen wieder die Türen für alle Liebhaber und Tüftler von Modellbahnen im Kurhaus Bad Krozingen im Großen Saal und im Foyer im Erdgeschoss offen.



Die Miniatur Wunderwelt fasziniert mit einer Märklin H0-Anlage. Diese Anlage zeigt eine zweigleisige Hauptbahnstrecke und im großen Stadtbahnhof zweigen 2 eingleisige Nebenbahnen ab. Zu einem großen Bahnhof gehörte früher immer ein Bahnbetriebswerk mit Drehscheibe und Lokschuppen und allem, was die Dampfrösser der alten Zeit so brauchten um gut gepflegt und mit genügend Vorräten an Kohle, Wasser und Sand auf große Fahrt zu gehen. In der Stadt sind zudem Straßenbahnen und Faller Car-System-Fahrzeuge unterwegs. Auf ihrer Reise durch eine einzigartige Phantasiewelt fahren die Züge durch verschiedenste Landschaften, von einer verschneiten Wintersportregion geht es in nur wenigen Augenblicken in die Wüste und weiter über hohe Brücken ins Hochgebirge und nur wenig später vorbei an Weinbergen und Kleingartenanlagen.



Die H0-Gleichstrom-Digital-Anlage besteht aus einem ländlichen Bahnhof der Deutschen Bundesbahn aus der Zeit der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Von dort geht die Reise über eine eingleisige vor allem ländlich geprägte Strecke zu einem Hafen, wo Kohle von Binnenschiffen auf die Bahn verladen wird.



Die Spur 2m-Anlage im Maßstab 1:22,5 ist die Anlage in der größten Spurweite. Dieser Maßstab ist auch als Gartenbahn bekannt, Gleise und Züge könnten auch im Freien betrieben werden. Die etwa 13 Meter lange Anlage mit dem kleinen Haltepunkt zeigt einen Ausschnitt aus dem ländlichen Leben in Pommern an einer Kleinbahn in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen.



Auf der H0-Gleichstromanlage sind die Züge nur Nebensache, denn hier sind funkferngesteuerte Fahrzeuge unterwegs und fordern die volle Aufmerksamkeit der Bediener. Im großen Steinbruch ist ein voll funktionsfähiger Bagger mit 6 Minimotoren im Einsatz. Mit LKWs und Förderbändern wird der Aushub des Baggers weiter über die Anlage transportiert. Alle Fahrzeuge, 87-mal kleiner als das Original, sind von den Mitgliedern selbst gebaut oder umgebaut.



Die landwirtschaftliche Anlage im Maßstab 1:32 ist mit Bauernhof, Scheune und Stall für Kühe und Schweine sowie eine große Fahrzeugsammlung, verschiedenste Traktoren und Mähdrescher ausgestattet.



Für die kleinen, wie auch für die großen Modellbahn-Fans warten verschiedene Attraktionen wie z. B. eine Spiel- und Bastelecke und eine Händlerbörse für Sammler. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich. Der Eintritt beträgt € 7,00 für Erwachsene, € 4,00 für Kinder von 6 bis 16 Jahren sowie € 15,00 für Familien (max. 2 Erwachsene und 3 Kinder).

