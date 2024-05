Minigolf & Weinprobe

Das Café am See in Bad Krozingen bietet ab diesem Jahr eine einzigartige Freizeitaktivität an: Minigolf und Weinprobe. Unter dem Motto "Gemeinsam genussvolle Zeit verbringen" können Besucherinnen und Besucher eine andere Art des Minigolfens erleben und dabei regionale Weine probieren.



Das besondere Angebot umfasst das Bespielen von 14 anspruchsvollen Minigolfbahnen und bei jedem zweiten Loch eine Weinverkostung mit Rainer Frauenhoffer aus Ebringen. Ab einer Gruppengröße von 10 Personen ist die Buchung für 25 € pro Person möglich. Zusätzlich können Interessierte optional Flammkuchen oder Catering hinzubuchen, um den Aufenthalt zu einem kulinarischen Erlebnis zu machen. Die Termine für das Minigolf- und Weinprobe-Erlebnis im Café am See sind für das Jahr 2024 wie folgt geplant: 26. Mai, 1. Juni, 15. Juni und 31. August. Darüber hinaus sind individuelle Termine nach Absprache möglich. Die Anreise zum Café am See ist bequem möglich. Besucherinnen und Besucher können entweder bei der Vita Classica parken oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und dann innerhalb von 10 Minuten zu Fuß das Café erreichen. Für Buchungsanfragen und weitere Informationen stehen die Veranstalter unter der E-Mail-Adresse cafe-am-see@freiburg-gastro.de zur Verfügung. Erleben Sie eine abwechslungsreiche Freizeitaktivität und entdecken Sie Bad Krozingen von seiner genussvollen Seite beim Minigolf und Weinprobe im Café am See.

