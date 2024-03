Kulinarisches Weinerlebnis im Weingut Fritz Waßmer

In der Familiengeschichte des Weingutes Fritz Waßmer hatte der Weinbau schon immer eine feste Tradition. Den Entschluss, ebenfalls Winzer zu werden, hat Fritz Waßmer 1998 gefasst mit dem Ziel, ausschließlich Weine voller Konzentration und Kraft herzustellen. Gleich von Anfang an waren seine Weine für badische Burgunder sehr außergewöhnlich, da sie in Stil und Art an den großen Weinen aus dem Burgund orientiert waren. Die zahlreichen Auszeichnungen und Preise für seine Weine geben dem Winzer Recht.Durch den Abend führen Weinexperten vom Weingut Fritz Waßmer sowie Kurdirektor Rolf Rubsamen. Musikalisch wird die Weinprobe von Zsolt Németh am Flügel begleitet. Der Musiker spielt seit 1997 im Johann-Strauß-Ensemble und ist als Komponist, Solist und Kammermusiker in Ungarn, Deutschland sowie Österreich tätig.Folgende Weine mit dazugehörigem Fingerfood stehen an diesem Abend auf der Tagesordnung: Die Begrüßung der Teilnehmer erfolgt mit dem Winzersekt Pinot Blanc Brut. Anschließend folgt ein weißer Burgunder mit fein belegten Canapés, ein Chardonnay und Spätburgunder Qualitätswein mit einem badischen Flädlesüppchen sowie ein Pinot&Syrah und Spätburgunder „XXL“ mit Quiche Lorraine. Zum Abschluss gibt es einen Spätburgunder Weißherbst mit Crème brûlée und Käse-Oliven-Spießle.Um 19.00 Uhr startet die Taschenlampen-Wanderung vor dem Eingang der Vita Classica-Therme nach Bad Krozingen-Schlatt (ca. 2 km). Für die Heimfahrt (ca. 22.30 Uhr) ist mittels Großraum-Taxen gesorgt.Der Preis pro Person beträgt 69,90 € zzgl. Vvk-Gebühr und beinhaltet neben dem kulinarischen Weinerlebnis einen Euro 10,00-Gutschein für Weine vom Weingut Fritz Waßmer.Weitere Informationen und Tickets bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. +49 7633 4008 - 164 oder unter www.bad-krozingen.info