Kulinarisches Highlight im Sommer: „Genusswandern“

Café Sahnehäuble, Thürachstraße 4, Bad Krozingen (neben der Vita Classica): Darauf können sich die Teilnehmer freuen: Auswahl aus drei kleinen Frühstücksangeboten mit einer Tasse Kaffee, einer Tasse Schoki, einer Schwarzwald-Limonade oder einer PET-Flasche für unterwegs zum Mitnehmen

Der Leckerladen, Kemsstraße 24, Bad Krozingen: Darauf können sich die Teilnehmer freuen: Ein leckeres Croissant aus dem Elsass mit einem Heißgetränk Ihrer Wahl

Schwarzwaldschön im Rathauscafé Staufen, Hauptstraße 51, Staufen (Innenstadt, neben dem Rathaus): Darauf können sich die Teilnehmer freuen: Ein Münstertäler Bauernbrot mit Bibeleskäs, dazu 0,1 l Weißburgunder oder hausgemachte Limonade

Talstation Münstertal, Dietzelbachstraße 1, Münstertal (Belchencenter Ortseingang): Darauf können sich die Teilnehmer freuen: Kleines Salattöpfchen „Talstation“, dazu 0,2 l Saftschorle. Nach der Station "Talstation" lädt das Belchen-Center Münstertal zu einem gemütlichen Shopping-Erlebnis ein.

Ebner Begg, Wasen 43, Münstertal (direkt neben dem Rathaus): Darauf können sich die Teilnehmer freuen: Zwei Bollen hausgemachtes Eis auf die Hand

Die Region kennenlernen, die Natur genießen, aktiv unterwegs sein und - ganz nebenbei - vielfältige ausgesuchte Spezialitäten genießen. All das können Teilnehmer bei der Genusswanderung erleben. Beginnend von der Vita Classica Bad Krozingen über die sehenswerte Altstadt Staufen, entlang der beeindruckenden Schwarzwaldausläufer bis zur Ortsmitte Münstertals. Die Gesamtstrecke von Bad Krozingen bis zur Ortsmitte Münstertals beträgt ca. 11 Kilometer. Die Gehzeit der Wanderung beträgt bei gemütlichem Tempo etwa 2 Stunden und bietet die perfekte Gelegenheit, die Natur zu erkunden und den Gaumen zu verwöhnen. Der Weg ist durch den Bach Neumagen markiert und führt die Wanderer sanft durch die Landschaft. Mit dem verdienten Eis haben Sie den Abschluss Ihrer Wanderung erreicht. Nun können Sie mit dem Münstertal-Bähnle (kostenlos mit der Konus-Gästekarte) nach Bad Krozingen zurückfahren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Genusswanderung mit dem E-Bike zu erleben und so die Strecke auf entspannte Weise zurückzulegen. Die Genusswanderung findet statt vom 3. April bis zum 27. Oktober 2024, jeweils mittwochs bis sonntags.DAS SIND DIE GENUSS-STATIONEN:Das Genusswander-Paket ist an der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164, geöffnet Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr, erhältlich. Wer möchte, kann die Genusswanderung auch als Gutschein verschenken und anderen eine besondere Freude bereiten. Der Preis für die komplette Strecke mit allen 5 Stationen beträgt 39,90 € pro Person (bzw. 37,90 € pro Person mit Gästekarte). Nach Bezahlung werden den Teilnehmern die Gutscheine sowie eine kleine Karte ausgehändigt. Die Wanderung kann dann individuell an einem beliebigen Tag von Mittwoch bis Sonntag durchgeführt werden. Flexibilität wird großgeschrieben: Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen oder die gesamte Strecke zu lang erscheinen, behalten die Gutscheine ihre Gültigkeit bis zum 27. Oktober. Damit ist die Genusswanderung auch für flexible Menschen bestens geeignet!Bitte beachten: Es erfolgt keine Tischreservierung. Die Gutscheine sollten bereits vor der Bestellung dem Servicepersonal vorgezeigt werden, ansonsten gibt es keine Garantie, dass der Gutschein bei der Zahlung akzeptiert wird. Alle nicht eingelösten Gutscheine während der Wanderung behalten ihre Gültigkeit bis zum 27. Oktober 2024. Die Genusswanderung hat sich bereits erfolgreich am Markt etabliert und findet dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt.Weitere Informationen & Verkauf: Tourist-Information Bad Krozingen, Thürachstraße 4, 79189 Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164