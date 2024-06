Konzert mit dem Duo Captain Morgan beim Café Sahnehäuble

Mit Unterhaltungsmusik erfreut das Duo seine Zuhörer am Donnerstag, den 27. Juni 2024, um 18.30 Uhr, auf der sonnigen Terrasse des Café Sahnehäuble in Bad Krozingen mit einem musikalischen Highlight. Veranstaltet von der Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, verspricht dieser Abend beste Unterhaltung für Jung und Alt.



Das Duo Captain Morgan präsentiert eine mitreißende Mischung aus Rock'n'Roll, englischen Hits und beliebten Schlagern. Mit Gitarre und Bass bieten sie ein umfangreiches Repertoire, das für jeden Geschmack etwas bereithält. Von bekannten Klassikern bis zu modernen Hits - hier ist für jeden Musikliebhaber etwas dabei.



Im Café Sahnehäuble in Bad Krozingen erwartet Sie eine gemütliche Atmosphäre mit einer Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten. Genießen Sie erfrischende Getränke und herzhafte Snacks, begleitet von aromatischem Kaffee und verlockendem Kuchen. Die Außenterrasse lädt dazu ein, entspannt die Umgebung zu genießen und den Alltagsstress hinter sich zu lassen.



Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung nur bei schönem Wetter stattfindet. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller Musik und Genuss im Kurpark von Bad Krozingen.

