Jubiläums-Sommerkonzert mit dem Johann-Strauß-Ensemble

Mitwirkende MusikerInnen des Johann-Strauß-Ensembles sind Tibor Szüts (Kapellmeister, 1. Geige), Zsolt Németh (Klavier), Edina Luczó (Geige), Markus Lechner (Kontrabass), Alexander Ziemann (Schlagzeug/Percussion), Claire Garde (Flöte) und Oliver Shermacher (Klarinette).Die Gast-Solistin Tomoko Maria Nishioka, geboren in Hiroshima, absolvierte ihr Gesangsstudium an der Elisabeth Universität für Musik und das Konzertexamen in Saarbrücken. Sie trat international auf, u.a. am Teatro Liceu in Barcelona und Teatro Colón in Argentinien. Ihr Operndebüt gab sie als Pamina in „Die Zauberflöte“. Seit 2000 ist sie Gesangspädagogin an der Freiburger Domsingschule und engagiert sich für den Kulturaustausch zwischen Deutschland und Japan.Das Programm umfasst Werke wie Rossinis „Die Italienerin in Algier“ und Künnekes „Strahlender Mond“, interpretiert von Sopranistin Tomoko Maria Nishioka. Freuen Sie sich auf ein Potpourri aus Kálmáns „Die Csárdásfürstin“ und Lehárs „Meine Lippen, sie küssen so heiß“. Genießen Sie Bizets „Chanson Bohème“ und ein „Carmen“-Potpourri, Strauss' „Bahn frei“ und Lehárs „Vilja-Lied“, erneut mit Tomoko Maria Nishioka. Lassen Sie sich von Scott Joplins „Easy Winners“ und „Amazing Grace“ verzaubern. Hören Sie „Hey Jude“ von Lennon-McCartney, gespielt von Klarinettist Oliver Shermacher. Weitere Highlights sind Raymonds „Die Juliska aus Budapest“, das „Schwips-Lied“ von J. Strauss und das „Miss Marple Theme“ von Ron Goodwin. Den krönenden Abschluss bilden die Klassiker „An der schönen blauen Donau“ und der „Radetzky-Marsch“ von J. Strauss (Vater).Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr. Bewirtung findet im Saal an festlich eingedeckten Tischen bereits eine Stunde vor Konzertbeginn statt.Weitere Informationen und Tickets sind bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. +49 7633 4008 - 163 sowie online unter www.bad-krozingen.info erhältlich.