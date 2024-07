Großes Lichterfest im Kurpark

Von Samstag, den 13. Juli bis einschließlich Freitag, den 02. August 2024 findet das Open Air im Park in Bad Krozingen statt. Mitten im idyllischen Kurpark bietet der Veranstalter, die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, ein abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm.Zum Auftakt des Open Airs im Park findet am Samstag, den 13. Juli und am Sonntag, den 14. Juli 2024 das traditionelle Lichterfest im Kurpark statt. Musik, Tanz und jede Menge Unterhaltung stehen auf dem Programm und sorgen zwei Tage lang für Stimmung bei Jung und Alt. Unzählige Kerzen, Lampions und Bambuslaternen lassen den Kurpark am Samstag, den 13. Juli bei Einbruch der Dunkelheit in romantischem Licht erstrahlen. Am Sonntag, den 14. Juli wird den Besuchern im Kurpark den ganzen Tag ein buntes Unterhaltungs- und Familienprogramm geboten. Ganz neu am Sonntag sind Baumilluminationen, Solarlaternen und Feuerspeier.Das Fest beginnt am Samstag, den 13. Juli 2024 um 15.00 Uhr mit der feierlichen Eröffnung und dem Fassanstich durch Bürgermeister Volker Kieber und Rolf Rubsamen, den Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen. Von 15.00 bis 17.00 Uhr sorgt die Gemeindekapelle Bad Krozingen für musikalische Unterhaltung. Ab 19.00 Uhr bis Mitternacht gibt es Tanzmusik mit der Gruppe „Funrise“ im Konzert-Pavillon und der Gruppe „Happy Melody“ beim Weinbrunnen. Mit Einbruch der Dunkelheit verwandeln über 15.000 Lichter den Kurpark in ein funkelndes Lichtermeer. Besonders beeindruckend wird das japanische Lichterfest mit rund 700 japanischen Bambuslaternen und Poi-Leuchtbällen sein. Der Eintritt am Samstag beträgt 8,00 Euro, ermäßigt 7,00 Euro für Inhaber der Gästekarte, BZ-Card oder Bad Krozinger Kundenkarte. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.Am Sonntag, den 14. Juli 2024 beginnt das Programm um 11.00 Uhr mit einem Flohmarkt beim Kurhaus, der bis 17.00 Uhr geöffnet ist. Im Konzert-Pavillon treten von 11.00 bis 12.00 Uhr die Dorfmusikanten Schliengen auf, gefolgt vom Handharmonikaverein Wolfenweiler-Schallstadt e. V. von 12.30 bis 13.30 Uhr. Die Bannstein-Musikanten spielen von 14.00 bis 15.00 Uhr, gefolgt vom Seniorenblasorchester des Blasmusikverbandes Kaiserstuhl-Tuniberg von 15.30 bis 16.30 Uhr. Abends gibt es erneut Tanzmusik mit der Gruppe „Funrise“ im Konzert-Pavillon und der Gruppe „Happy Melody“ beim Weinbrunnen, jeweils von 19.00 bis 24.00 Uhr.Auskünfte und Eintrittskarten für alle Open Air Veranstaltungen gibt es bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164 sowie online unter www.open-air-im-park.de