Garten, Kunst und Handwerk

Fachsimpeln über die aktuellen Trends? Aber ja! Die Aussteller haben immer ein offenes Ohr. Und wer das Ambiente im Kurpark genießen möchte, nimmt einfach im Cafe Platz, schließt die Augen und genießt das Umfeld.In der malerischen Kulisse in Mitten des wunderschön gelegenen Kurparks präsentieren die rund 35 Aussteller alles, was die Herzen der kreativ-Fans höher schlagen lässt. So kommen nicht nur Gartenfreunde kommen voll auf ihre Kosten. Denn es lassen sich ausschließlich handgefertigte Kunstwerke und Dekorationen finden, die natürlich auch gekauft werden können.Auf Qualität wird geachtet! Dabei lege man viel Wert auf ansprechendes und hochwertiges kreatives Kunsthandwerk. Die naturnahe Anlage ist ein beliebter Aufenthaltsort für Urlauber und Einheimische geworden. Das Angebot der Aussteller lädt Groß und Klein zum Verweilen ein.Der Kunsthandwerkermarkt im Kurpark von Bad Krozingen ist am 30.Juni 2024 von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für interessierte Besucher frei!Weitere Informationen unter www.kunsthandwerkermesse.de oder unter Tel. 0178 3394013.