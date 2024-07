„GRILLEN, CHILLEN, TANZEN!“ und „WEISSWURST & VOLKSMUSIK!“

Erleben Sie ein musikalisches Wochenende der Extraklasse im idyllischen Kurpark von Bad Krozingen! Das Kurhaus-Restaurant lädt in Zusammenarbeit mit dem Veranstaltungs-Magazin Inform zu zwei neuen Veranstaltungen in den Kurpark Bad Krozingen ein!



Am Samstagabend, den 3. August 2024, von 18 bis 22 Uhr, erwartet Sie bei "GRILLEN, CHILLEN, TANZEN!“ die Live-Band "Feinkost, Musik live serviert!" im Außenbereich Kurhauses. Genießen Sie feinste Grill-Kreationen und erfrischende Sommergetränke inmitten des Kurgartens und lassen Sie sich von erstklassigen Rock-, Pop- und Blues-Klassikern handgemacht und live zum Tanzen verführen oder eben zum „Mit-Wippen“ animieren. Eine großzügige Tanzfläche steht bereit für eine unbeschwerte Sommernacht unter freiem Himmel.



Am Sonntagvormittag, dem 4. August 2024, ab 10 Uhr, wird es zünftig mit „WEISSWURST & VOLKSMUSIK“ im Kurhaus-Restaurant. Die Schwarzwälder Formation "VOLXSMUSIK4" entführt Sie mit alpenländischen Klängen von Akkordeon, Steirischer Harmonika, Gitarre, Bass, Bläser und Gesang in die Welt der Volksmusik vom Schwarzwald über Tirol bis nach Slowenien. Feiern Sie mit, singen Sie mit und tanzen Sie mit – erleben Sie echte Handwerkskunst der Musik in gemütlicher Atmosphäre.



Beide Veranstaltungen finden im Außenbereich des Kurhauses statt. Bei ungünstiger Witterung bietet der große Saal im Kurhaus ausreichend Platz für unsere Veranstaltung. Eintritt pro Veranstaltungstag: 15,– Euro!



Vorab-Buchung für beide Tage bis einschließlich 31. Juli: nur 20,– Euro pro Person!



Sichern Sie sich Ihre 2-Tages-Tickets unter redaktion@schoenschrift.com oder telefonisch unter 0176-24532392. Ein Veranstaltungs-Highlight, das Sie nicht verpassen sollten!

