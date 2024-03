Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters mit Dirigentenprüfung

Das renommierte Landespolizeiorchester Baden-Württemberg präsentiert am 12. März 2024 im Kurhaus Bad Krozingen ein einzigartiges Konzert. Dabei übernehmen talentierte Studierende des Dirigierstudiums der BDB-Musikakademie Staufen die musikalische Leitung und dirigieren herausragende Werke sinfonischer Blasmusik, während sie sich der Bewertung durch eine Fachjury stellen.



Das Landespolizeiorchester Baden‐Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Deutschlands. Der vielseitige Klangkörper dient nicht nur der Polizei und dem Land als musikalischer Botschafter. Als Kooperationspartner der BDB‐Musikakademie in Staufen stellt sich das Orchester darüber hinaus in den Dienst der Dirigentenausbildung. In dieser Rolle ist das Orchester am 12. März 2024 im Kurhaus Bad Krozingen zu Gast. Am Pult wird dann nicht wie gewohnt der Dirigent des LPO Stefan Halder stehen. Vielmehr werden die Studierenden im Dirigierstudium „Leitung von Blasorchestern“, Peter Pfeiffer, Jürgen Weber und Daniel Peters , die musikalische Leitung übernehmen, sich im Rahmen des öffentlichen Konzerts der Bewertung durch die Jury stellen und jeweils zwei Werke dirigieren. Auf dem Programm stehen mit „Fantasy Variations” von James Barnes, „October“ von Eric Whitacre, „Fanfare und Allegro “ von Clifton Williams, „Candide Suite“ von Leonard Bernstein, „Traveler“ von David Maslanka und „Strange Humors“ von John Mackey herausragende Werke sinfonischer Blasmusik. Den abschließenden Höhepunkt wird Studienleiter Alex Schillings am Ende des Konzerts mit den „Armenischen Tänzen Teil 1“ von Alfred Reed setzen, bevor mit Spannung die Bewertung der Jury erwartet wird.

