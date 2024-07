Ausgezeichneter Weintourismus im Süden

Nach zweijähriger Pause wurden in Sasbachwalden wieder die Weintourismus-Preise Baden-Württemberg verliehen. Ausgezeichnet wurden die Veranstaltungsreihe „Rebenbeben“ der zur Winzergenossenschaft Schriesheim gehörenden Jungwinzer-Gruppe „Bergstreet Guys“ und die Steillagen-App „Echt. Schön. Schräg“, ein Projekt, das vom Landratsamt Ludwigsburg koordiniert wird. Ein Anerkennungspreis ging an das Weingut Seybold in Lauffen am Neckar für das Projekt „Historischer Eiskeller in den terrassierten Steillagen“.



Der zweite Anerkennungspreis ging an die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen für ihr breites weintouristisches Engagement. Dem Kurort im Markgräflerland, einer der wichtigsten Weinbauregionen Badens, ist es gelungen, sich mit mehreren neu konzipierten Weinerlebnissen ein weiteres touristisches Standbein aufzubauen. Damit erweitert Bad Krozingen für Einheimische wie für Kur-, Reha- und Gesundheitsgäste das bestehende Angebot und erschließt sich darüber hinaus neue Zielgruppen. Damit ist die Stadt Bad Krozingen auch ein Vorbild für andere Gemeinden, die das Thema Wein bislang noch weniger stark in ihr Schaufenster gestellt haben. Staatssekretär Patrick Rapp überreichte den Preis gemeinsam mit Andreas Braun von der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg.



Die nächsten touristischen Angebote sind die Veranstaltung „SummerWine“ auf dem Rebberg mit dem Weingut Hugo Glöckler am Freitag, dem 16. August, die Kulinarische Weinwanderung am Samstag, 5. Oktober, mit den Weingütern 4seitHof Müller, Weingut Hugo Glöckler, Weingut Scherer & Zimmer, Weingut Martin Waßmer und Weingut Fritz Waßmer sowie die Kulinarischen Weinerlebnisse am 29. November beim Weingut Fritz Waßmer und am 9. Mai 2025 beim Weingut Martin Waßmer.



Das Angebot Smarte Weinwanderung ist jederzeit möglich. Mit dem Smartphone erwarten Sie neun Stationen, die besondere Aussichtspunkte mit gemütlichen Plätzchen zum Öffnen und Genießen der vier Bad Krozinger Weine vereinen. Mit einem Kühlrucksack bleiben die Weißweine schön frisch und können je nach Größe der Gruppe probiert werden. Für alle weintouristischen Angebote ist eine verbindliche Anmeldung bei der Tourist-Information möglich, entweder persönlich, telefonisch unter 07633 4008-164 oder per mail unter touristinfo@bad-krozingen.info.



Die vielfältigen Aktivitäten zum Thema Weintourismus im Heilbad Bad Krozingen wurden von Staatssekretär Patrick Rapp und dem Geschäftsführer Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg Andreas Braun, feierlich in Sasbachwalden in der Winzergenossenschaft übergeben. Mit dabei war auch die frisch gekrönte Badische Weinkönigin Lucia Winterhalter aus Bad Krozingen-Schlatt. Die beteiligten Weingüter freuen sich riesig über den errungenen Preis.





