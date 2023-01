Vortrag zum Black History Month

Zu Beginn des Black History Months freuen wir uns, die Rosa Luxemburg-Stiftung in der Kunsthalle Mainz zu begrüßen: am Mittwoch, den 01/02 laden wir um 18 Uhr zum Vortrag it's not just hair von Enow Silvia Abru M.A. ein.



Das Haar ist oft das erste Merkmal, das von weitem sichtbar ist, und spielt eine große Rolle beim Erzeugen eines Eindrucks. Doch für People of Color hat das Haar eine tiefe symbolische Bedeutung, die sich auf mehrere Dimensionen Schwarzer Kulturen erstreckt und tiefgreifende Auswirkungen darauf hat, wie Schwarze Frauen die Welt wahrnehmen und wie die Welt sie wahrnimmt.



So wie es Schwarze Menschen in verschiedenen Schattierungen und Farben gibt, so gibt es auch schwarze Frisuren. Viele dieser unterschiedlichen afrikanischen Frisuren und Nappy Curves verweisen nicht nur auf die Geschichte der Schwarzen, sondern auch auf den soziopolitischen Widerstand und die Errungenschaften der People of Color.



Vor der Kolonialisierung konnte man an einer bestimmten Frisur erkennen, ob eine Frau die Pubertät erreicht hatte, heiratsfähig war, verheiratet war oder vom König anerkannt wurde. Die Angehörigen der königlichen Familien, insbesondere die Ehefrauen der Könige, trugen verschiedene Frisuren, die ihren Status als Königin oder König ausdrückten. Während die Umstände, die schwarze Frisuren umgeben, noch relativ unerforscht sind, ist die diesjährige BHM die perfekte Gelegenheit, eine Reise in die 1800er Jahre zu unternehmen, um den aktuellen Erzählungen über Frisuren gegenüberzustellen.



Der Vortrag findet in englischer Sprache statt. Der Eintritt ist frei.



Über die Autorin:

Enow Silvia Abru stammt ursprünglich aus Kamerun und promoviert derzeit im Fachbereich Anthropologie der Universität Mainz.



Hana Miletić

Pieces

21/10 – 19/02/23



Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK Vlaanderen gefördert.



FLUX4ART

21/10 – 19/02/2023

Jáchym Fleig

Dorthe Goeden

Ivana Matić

Katja von Puttkamer

Judith Röder



Die Ausstellung wird vom BBK Rheinland-Pfalz getragen und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert.



