Veranstaltungsübersicht Kunsthalle Mainz Juli 2024

Eröffnungsworte und Einführung: Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz)Im Anschluss Ari Benjamin Meyersmit dem Team der Kunsthalle Mainz.Der Besuch der Ausstellung im Rahmen der Eröffnung ist kostenfrei.Am Samstag, den 06/07 finden von 11–13 Uhr rund um den Fischtorplatz Aktivierungen vondurch Studierende der Theaterwissenschaft der JGU Mainz statt.Am 06/07 und 07/07 wird das Werkdurch Manon Parent in der Kunsthalle Mainz aktiviert. Die Kosten sind im Eintritt enthalten.Am Sonntag, den 14/07 ist der Eintritt in die Kunsthalle Mainz von 13–17 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil:14 Uhr Öffentlicher Rundgang14.30 Uhr Rundgang in ukrainischer Sprache14.45 Uhr Rundgang in arabischer Sprache15.30–16.30 Uhr Mitmach-Aktion für AlleErmöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse.Am Donnerstag, den 18/07 um 17 Uhr: Mainz Postkolonial Rundgänge für und durch die Mainzer NeustadtAnmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de , weitere Termine folgenAm Mittwoch, den 31/07 laden wir um 18 Uhr zum Kuratorinnenrundgang durch die Ausstellung mit Stefanie Böttcher ein.Weitere Informationen zu der Ausstellung und zum Veranstaltungsprogramm unter www.kunsthalle-mainz.de Bildnachweis: Ari Benjamin Meyers, Forecast, 2017. Exhibition View, Ari Benjamin Meyers: Kunsthalle for Music, Museum of Contemporary Art Santa Barbara, 2019. Courtesy MCASB. Photo: Alex Blair.Ari Benjamin Meyers05/07/24–20/10/24Die Ausstellung wird gefördert von:Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-PfalzKarrié BauunternehmungStiftung Flughafen Frankfurt/Main für die RegionLandeshauptstadt MainzEsther SchipperDank an:Schott Music GroupVolksbank Darmstadt-MainzRheinhessen SparkasseH2 Hotel MainzLBBW Landesbank Baden-WürttembergRotary Club Mainz-Aurea MoguntiaDie Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt MainzKunsthalle MainzAm Zollhafen 3–555118 MainzNeue Öffnungszeiten ab 5. Juli 2024:Mi–So 10–17 Uhran Feiertagen 10–17 UhrMo–Di geschlossen