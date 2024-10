Heute FREItag am letzten Tag der Ausstellungslaufzeit von »Always Rehearsing«

Vortrag von Dr. Jörn Schafaff am Mittwoch, den 16/10 um 18 Uhr



Was passiert, wenn ein Künstler das Ereignis der musikalischen Aufführung vom Konzertsaal ins Museum verlagert? Welche Möglichkeiten bietet der White Cube, wie lassen sich die mit dem Ausstellungsraum verbundenen Bedingungen und Konventionen musikalisch fruchtbar machen? Was bedeutet es überhaupt, Musik auszustellen? In seinem Vortrag geht Jörn Schafaff diesen Fragen nach. Nicht zuletzt berichtet er auch von seinen Erfahrungen als Performer, die er 2019 in einer Ausstellung von Ari Benjamin Meyers machte.



Dr. Jörn Schafaff ist Kunsthistoriker, Kurator und Autor. Aktuell lehrt er an der Johannes-Gutenberg Universität Mainz und der ZHdK Zürich. 2023 kuratierte er die Gruppenausstellung Vielheit. Geschichten aus der postmigrantischen Gesellschaft (Kunsthaus Meran), dieses Jahr war er kuratorischer Berater von Rirkrit Tiravanijas Retrospektive Das Glück ist nicht immer lustig im Berliner Gropius Bau. Neben Monografien über Tiravanija und Philippe Parreno veröffentlichte er Texte zu Künstler*innen wie Annika Kahrs, Saâdane Afif und Liam Gillick. Seine Beschäftigung mit dem Werk von Ari Benjamin Meyers geht bis ins Jahr 2013 zurück.



Herzliche Einladung zum letzten Tag der Ausstellungslaufzeit von Always Rehearsing:



Am Sonntag, den 20/10 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen letzten Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil:



14 Uhr Rundgang in Einfacher Sprache mit Gebärdensprachen-Dolmetscher*in



15 Uhr Der Zollhafen Chor singt Anthem



Im Anschluss: Inklusive Mitmach-Aktion für Alle



Ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse

(lifePR) (