The Growlin Old Men (USA/D/I)

Die Growling Old Men lieben es, Musik zu machen und die Musiker waren bereits mehrfach auf der Bühne des Kulturgewächshaus‘ Birkenried zu erleben.hat die Band bereits 1998 zusammen mit seinem Freund Ben Winship in Montana gegründet war bereits vor Jahren zusammen mit Ben in Birkenried zu Gast. Ihre Musik ist eine Sammlung von originellen und traditionellen Bluegrass-Songs, Balladen und Melodien – gleichermaßen geprägt von den östlichen Appalachen und den westlichen Plains. John Lowell ist ein exzellenter Sänger und erfolgreicher Songwriter sowie ein Meister auf der akustischen Gitarre.Ben Winship kann aus gesundheitlichen Gründen nun leider nicht auf Tour kommen, aber mit dem Italienerhat John Lowell kurzfristig einen wunderbaren und genialen Partner an der Mandoline gefunden. Die Bluegrass-Fans kennen Martino Coppo, denn er spielt seit über 40 Jahren mit der italienischen Bluegrass Formation „Red Wine“, mit der er vor zwei Jahren beim Bluegrass Festival in Birkenried begeisterte.Komplettiert wird das Trio durch den in der Region gut bekannten deutschen Multiinstrumentalistenam Kontrabass. Der langjährig erfahrene Tour- und Session-Musiker, der mit einer Vielzahl von Akustikbands gespielt hat, wird eindrucksvolle Basslines, präzise Harmonien und einen swingenden Bluegrass-Drive beisteuern. Die Besucher dürfen an diesem Abend auf eine elektrisierende Mischung aus Americana, Folk, Swing und Originalsongs freuen.Einlass ist ab 18.00 Uhr, Konzertbeginn bereits um 19.00 Uhr. Eintritt 16,00 Euro. Wegen der begrenzten Sitzplatzanzahl sind Reservierungen empfohlen. Informationen und Reservierung unter www.cwf-koetz.de oder e-mail: cwf-koetz@t-online.de Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen.Kontakt und Info: www.birkenried.de