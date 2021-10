7. November 14 Uhr: "You'n'Me", unterhaltsames Duo mit herrlichen Gitarrenarragements

„Gut wieder hier zu sein“ lautet das Motto des Heidenheimer Duos „YOU’n’ME“ am Sonntag dem 7. November 14 Uhr im Kulturgewächshaus Birkenried. „YOU’n’ME“ – in Birkenried keine gänzlich Unbekannten - das sind Ricarda Rickert (Gesang, Gitarre, Ukulele) und Andreas Antoniuk (Gitarre, Gesang, Harp), und die beiden haben eine ganze Bandbreite von Stimmungen im Gepäck: getragen und nachdenklich, romantisch und folkig, da treffen altbekannte Songs auf Aktuelles, mit nahezu perfekt aufeinander abgestimmten Gitarrenarrangements, wobei besonders das Können und die stimmliche Qualität von Ricarda Rickert die Zuhörer in ihren Bann zu schlagen versteht. Es ist schwer, „You’n’Me“ auf eine bestimmte Stilrichtung einzuschränken, allzu vielfältig sind Songs und Interpreten, die ihren Konzerten zu Ton und Wort kommen werden, und so erwartet das Publikum an diesem Sonntag ein abwechslungsreiches Programm.Eintritt frei, es wird gesammelt.Wegen der begrenzten Sitzplatzzahl sind Reservierungen empfohlen: tickets@birkenried.de 0172-38 64 990