„Zahl was Du kannst“ - das bahnbrechende Preiskonzept des Kulturforum Fürth

Ab sofort können Kulturinteressierte beim Kauf eines Tickets zwischen verschiedenen Preisstufen selbst auswählen. Neben den regulären Eintrittspreisen lässt sich das Ticket für weniger, aber auch für mehr Geld erwerben. Das gilt sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse. Die Entscheidung liegt allein beim Publikum.Preisprofile 2023/24 (eigenes Programm) "Zahl was Du kannst!"*Durch den Kauf eines höher bepreisten Tickets wird die Kultur direkt unterstützt. Das Angebot der sozial ermäßigten Tickets sorgt dafür, dass jeder Mensch die Vorstellung besuchen kann.Durch den Ansatz, dem Publikum eine eigenverantwortliche Auswahl zwischen den Preisprofilen zu ermöglichen, werden für den Vorstellungsbesuch mehrere attraktive Voraussetzungen geschaffen, für Menschen mit geringen finanziellen Ressourcen genauso wie für Menschen, die über mehr Kapital verfügen.Für die Veranstaltungen im Kulturforum der Stadt Fürth gilt damit: JEDER MENSCH ist willkommen!* Zahl was Du kannst - derzeit nur gültig für Eigenveranstaltungen. Karten über Reservix erhältlich in allen VVK-Stellen, an der Tages-/Abendkasse und im Ticketshop (zusätzliche Gebühren) -> https://kulturforum-fuerth.reservix.de/events Gastveranstalter*innen, Mieter*innen und Kooperationspartner*innen des Kulturforum Fürth stellen jeweils deren eigenes Preissystem mit abweichenden Konditionen bereit. Aber - sollte sich das Kufo-Preismodell als erfolgreich erweisen – Nachahmen ist in jedem Fall erwünscht.Aktuelle Neuigkeiten finden sich auf der KuFo-Webseite unter www.kulturforum-fuerth.de