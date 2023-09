Workshop Gesang mit Elena Roeder

Kufo Fest – die WorkshopsSamstag 23.09.2023, 13:00 Uhr Streetdance | 14:30 Uhr GesangKulturforum Fürth - Große HalleKarten € 4/8/18 Euro -> https://kulturforum-fuerth.reservix.de/p/reservix/group/445131 14:30 bis ca. 16:00 Uhr Workshop mit anschließender AufführungWas gibt es Neues zu entdecken in der Welt des Gesangs? In einem 1,5-stündigen Workshop erkunden wir, was für Sounds in uns drinstecken und wie man aus diesen Musik machen kann. Nach einem Warm-up mit Atem- und Gesangserfahrungen nutzen wir den ganzen Raum, unseren Körper und unsere Stimme, um poetische Klangcollagen zu erschaffen. Vielleicht münden sie sogar in einen Circlesong. Was das genau ist, erfahrt ihr, wenn ihr vorbeikommt. Lasst euch überraschen!Elena Roeder studierte klassischen Gesang bei Bernhard Horn, Rebecca Martin und Anna-Barbara Widjaja sowie fünf Jahre funktionale Stimmbildung bei Michael Heptner. Besonders geprägt haben sie darüber hinaus Meisterkurse bei John Norris und Edson Cordeiro.Sie besuchte die Schauspielschule Gospel-Art-Kolleg und Theater-Workshops bei Jean-Francois Drozak, Marsha Cox und Doris Heinrichsen. Angeregt durch Kurse in Tanzimprovisation bei Eleanora Allerdings, Anne Devries und Raksan gilt ihr besonderes Interesse den verschiedenen Möglichkeiten ganzkörperlichen Ausdrucks.Entsprechend sind ihre Solo-Programme keine herkömmlichen „Liederabende“, sondern verbinden Gesang, Tanz und Performance. Dabei geht es immer auch um die Frage, wer wir sind und was uns Menschen im Inneren bewegt.Beispielsweise erforscht das Stück „Wenn Frauen lieben“, welche emotionalen Zustände man durchlaufen kann, während „Passion or not to be“ die Gefühle, von denen diverse Arien erzählen, wörtlich nimmt und direkt in Bewegung übersetzt.Ein weiterer Schwerpunkt Ihres Repertoires liegt in der Alten Musik. So arbeitete sie mit Pia Praetorius zusammen, konzertierte mit dem Madrigal-Ensemble „anDante“ und trat mit der Pianistin Sylvia Ackermann in der Abteilung für historische Instrumente im Germanischen Museum. Mit der Lautenistin Christine Riessner gestaltete sie einen Abend im Rahmen der „Tage Alter Musik“ in Nürnberg.Aktuell bildet sie sich in Sachen Jazz fort. Mit ihrem Duo „Mr. Grey’s Cat“ spielt sie Wohnzimmer-Jazz, Salon-Pop und Eigenes.