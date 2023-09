Uraufführung: Hangar - The Art Opera

Freitag, 22.09.2023, 19:30 Uhr (Vorpremiere)Samstag, 23.09.2023, 19:30 Uhr (Premiere)Sonntag, 24.09.2023, 18:00 UhrMittwoch, 27.09.2023, 19:00 UhrDonnerstag, 28.09.2023, 19:00 UhrGroße HalleKarten € 8/18/28/38 Euro -> https://kulturforum-fuerth.reservix.de/p/reservix/group/442045 Uraufführung„Die Welt um Hangar schlief. Hangar nicht. Oder schlief er doch? Sein Inneres wurde in seinen Träumen und Albträumen lebendig. Seine Traumtagebücher bildeten überall Stapel. Und doch verhielt es sich seit einer Weile anders, so schien es. Die Ereignisse in seinen Träumen erlebte er immer öfter als wahrhaftig. Er wurde dabei das Gefühl nicht los, dass er längst kein stiller Beobachter mehr war.“Was ist real und was Vision, bin ich allein oder sehen mich andere auch? Wie dünn ist die Wand zwischen den Ebenen?Die surreale Inszenierung von Live-Musik, szenischer Lesung, Theater und digitaler Kunst, die Realität und Traum verwischt, nimmt Sie mit auf eine von Hangars verwirrenden Reisen, auf einen künstlerisch-düsteren und spielerisch-verschmitzten Ritt, jenseits (menschlichen) logischen Denkens.„Lass’ uns das erst einmal hinter uns bringen, ohne dass es zum Äußersten kommt!“ (Heinrich)Basierend auf dem Roman "Hangar - Die unglaubliche Reise des Kiraly úr" (Lothar R. Böhm)Produktion: Lothar R. Böhm und Jens Ravari (Leitung Kulturforum Fürth)Buch: Kathrin Brockmüller, Stefanie D. Kuschill, Sigi WekerleInszenierung: Kathrin BrockmüllerDramaturgie: Stefanie D. KuschillKostüm/Figuren: Atelier RosenrotBühnenbild: Lothar R. BöhmMusik: FREUDEMANLouis von Böhmen – Bandleader, Komposition, Gitarre, GesangLutz Johannes Freiherr von Mays – BassChristian D. Kaltenhäußer – Gesang (Bassbariton)Dr. Florijan Ribič – Schlagzeug, PercussionMarkus Grill – SchlagzeugSchauspiel/Lesung: ÁLOM THEATERStefanie D. KuschillSigi WekerleChristian KaltenhäußerFigurenspiel-Elemente (K. Brockmüller)Video Projektion: Alexander Mayer (Technische Leitung, Kulturforum Fürth)Artwork: KaslovskiAnimation: Gruppe 10