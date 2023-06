U20-Franken-Slam – Next Generation

VVK € 9,50 (erm. € 7,60) / AK € 10,- (erm. € 8,-)Beim Next-Generation-Poetry-Slam treffen sich die besten Nachwuchspoet:innen Frankens zur modernen Poesieschlacht. Denn es wird mit Metaphern um sich gehauen, die Alliterationen fliegen den Zuhörer:innen zart um die Ohren. Diese haben natürlich auch eine Aufgabe: sie müssen abstimmen, wer den Abend gewinnt. Für die Poet:innen gelten drei Regeln: der Text darf nicht länger als 6 Minuten und muss selbst geschrieben sein, außer Mikrofon und Textblatt sind keine Requisiten erlaubt. Ganz nach dem Motto: „The points are not the point – the point is poetry!“Pauline Füg und Michael Malcherek führen durch den poetischen Abend.