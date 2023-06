VVK € 9,50 (erm. € 7,60) / AK € 10,- (erm. € 8,-)Der österreichische Autor Tonio Schachinger, geboren 1992 in New Delhi, erzählt von einer Jugend zwischen Gaming und Klassikerlektüre, von Freiheitslust, die sich gegen flammende Traditionalisten bewähren muss. Sein Protagonist Till Kokorda kann weder mit dem Kanon noch mit dem snobistischen Umfeld im elitären Wiener Internat etwas anfangen. Seine Leidenschaft ist das Gamen, konkret: das Echtzeit-Strategiespiel, in dem er der jüngste Top-10-Spieler der Welt ist. Nur: Wie real ist so ein Glück? Mit überraschenden Wendungen und viel Humor gelingt Schachinger aufs Neue ein großer Gesellschaftsroman.Die Lesung wird moderiert von Pauline Füg, Autorin und Moderatorin.