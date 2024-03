O r c h e s t e r i n R e s i d e n z

21./22. April: „Ein Fall für Paule Paulson“ mit Geraldino und dem Ventuno Streichquartett - mehr lesen …

05. Mai: Flashmob in der Fürther Innenstadt

30. Juni: Jubiläumskonzert auf der Piazza (Innenhof)

23. Nov.: Konzertprogramm „Metamorphosis“ in der Säulenhalle

6. – 8. März: CD-Aufnahmen

9./10. März: Familien- und Kinderkonzert

25.-28. März: Education-Project „Gegen das Vergessen“

06./07. April: „Ein Fall für Paule Paulson“ mit Geraldino und Kinderchören

Sommer (in Planung): Freiluft – Filmmusikprojekt mit dem Uferpalast

Herbst (in Planung): Konzertprogramm

Winter (in Planung): Opernprojekt

Das Orchester Ventuno ist ab sofort Orchester in Residenz im Kulturforum Fürth. Die neue Partnerschaft ermöglicht es dem Ensemble,regelmäßige Konzerte und damit ein breites Spektrum an künstlerischen und musikalischen Klangerlebnissen im Kulturforum zu präsentieren.Als Ensemble in Residenz wird das Orchester Ventuno eine regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Kulturforum Fürth pflegen,innovative Konzertprogramme entwickeln und das kulturelle Angebot der Stadt Fürth bereichern.Die Kooperation wird sich durch außergewöhnliche Konzerte, Bildungsprogramme für Jugendliche und Kinder sowieinterdisziplinäre Projekte auszeichnen, die sowohl das Orchester Ventuno als auch das Kulturforum Fürth durch ihre künstlerische Strahlkraft weiterbringen.Diese Partnerschaft garantiert viele inspirierende, musikalische Momente und wird sich zu einer großen Bereicherung für die Kultur der Stadt Fürth entwickeln.Das 2013 gegründete Orchester Ventuno ist ein junges, professionelles Kammerorchester in der Metropolregion Nürnberg. Das Anliegen des Ensembles ist es, mit Kreativität und freudigem Elan die Zuhörer*innen mitzureißen und neue Impulse für packende Konzerterlebnisse im 21. Jahrhundert zu setzen. Mit einem Education-Programm und immersiven Konzepten werden auch junge, diverse Zielgruppen neben dem klassischen Publikum angesprochen.Das Orchester Ventuno setzt sich zusammen aus sieben Geigen, vier Bratschen, drei Celli, zwei Kontrabässen und musiziert als Ensemble ohne Dirigenten. Mehr braucht es oft nicht, um ein rauschendes Fest zu feiern.In Kirchen. Auf Marktplätzen. Unter Brücken. In Hinterhöfen. Und als Orchester in Residenz im Kulturforum Fürth.