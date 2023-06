LESEN! Festival 22. Juni bis 02. Juli 2023

Das beliebte Literaturfestival LESEN! nimmt in diesem Jahr wieder einen größeren Umfang an, weshalb mit Stolz auf den Zusatz "light" im Titel verzichtet werden kann.Im Kulturforum sind hochkarätige Autor:innen zu Gast, die ihre neuesten Werke zu den drängenden Themen unserer Zeit in moderierten Lesungen vorstellen. Unter ihnen sind Kateryna Mishchenko und Juri Andruchowytsch, die sich in ihren Büchern auf sehr unterschiedliche Weise u.a. mit den Ausnahmezuständen der Menschen beschäftigen, die sich im Krieg befinden. Geplant war ursprünglich eine Auftaktveranstaltung zu diesem Thema mit Dževad Karahasan, der jedoch zwischenzeitlich leider verstorben ist. An selber Stelle wird nun - in Gedenken an den Schriftsteller - sein Leben und Wirken von langjährigen Weggefährt:innen vorgestellt.Die in Iowa geborene Autorin Ann Cotten sucht in ihrem neuesten Werk eine Annäherung an die Kolonialgeschichte Hawaiis, der österreichische Autor Tonio Schachinger bringt seine fein dosierte Coming-of-age-Erzählung "Echtzeitalter" mit zum Literaturfest. Auch der U20 Poetry-Slam hat wieder einen Platz im Programm, bei dem junge Nachwuchspoet:innen Einblick in ihr Können geben.Schriftsteller:innen aus der Region, die im Schriftsteller:innenverband Mittelfranken sowie im Autor:innen Verband Mittelfranken organisiert sind, lesen aus ihren Werken, teils im Kulturforum, teils im Lese-Wohnzimmer in der Dr. Konrad-Adenauer-Anlage, denn hier lädt StadtLESEN! wieder zum Schmökern auf Sitzsäcken ein. Beide Festival-Wochenenden bieten ein reiches Kinder- und Familienprogramm, Special Guest ist die Vorlesekünstlerin Frauke Angel aus Dresden, die ihre Geschichte "Geht ab wie Schmitz‘ Katze" im Gepäck hat!Sozial aktive Fürther:innen lesen in ihren Organisationen aus ihren Lieblingsbüchern und erzählen von ihrem Engagement.Auch der Verbindung von Literatur & Kunst widmet sich in diesem Jahr das Festival mit mehreren Projekten, u.a. haben sich zur Ehrung des vor 150 Jahren in Fürth geborenen Schriftstellers Jakob Wassermann die in Fürth lebende türkische Autorin Şehbal Şenyurt Arınlı und die bildende Künstlerin Maja Bogaczewicz für die Kreation eines Literatur-Kunst-Parcours zusammengetan. Dieser führt vom Jüdischen Museum Franken durch die Innenstadt, u.a. auch in die Blumenstraße, wo ein neues, dauerhaftes Buchtauschregal seinen Platz findet.Dass dieses umfangreiche Programm zustande kommen konnte, ist auch den zahlreichen Kooperationspartner:innen sowie dem treuen Publikum zu verdanken – auf diese Weise ist das Literaturfest zu einem festen Bestandteil der lebendigen Fürther Kulturszene geworden.Veranstalter: Kulturamt der Stadt Fürth, Tel. (0911) 974-1688, lesen@fuerth.de.