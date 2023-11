LELÉKA feat. Maksym Berezhnyuk

Rizdvo - Ukrainische Weihnachtsmusik

Fr, 15.12.2023 / 20 Uhr

Gemeinsam mit dem Gastmusiker Maksym Berezhnyuk, einem berühmten ukrainischen Virtuosen und Sammler diverser traditioneller Blasinstrumente, präsentiert die preisgekrönte Band LELÉKA im Dezember ein besonderes Konzertprogramm mit ukrainischer Weihnachtsmusik, bei dem hierzulande weitestgehend unbekannte Lieder und Instrumente erlebt werden können.



LELÉKA ist ein junges, multikulturelles Berliner Quartett um die ukrainische Sängerin Viktoria, deren Stimme den Charakter und die Atmosphäre der Musik dieser Band bestimmt. Die von dynamisch groovenden Passagen bis zu zarten Folk-Balladentönen reichende Klangwelt der Band findet den passenden Rahmen in einer zeitgemäßen Jazzsprache, die das Quartett zu einem abwechslungsreichen Konzept entwickelt hat. Maksym Berezhnyuk wurde 1986 in Riwne (Ukraine) geboren und ist Absolvent der dortigen Musikhochschule sowie der Kyjiwer Universität für Kultur und Kunst in den Fächern traditionelle Blasinstrumente und Volksgesang. Bekannt ist er als Mitbegründer der Bands "The Doox", "Kyiv Ethno trio" und "Balamuty", für seine vielfältigen Kollaborationen mit ukrainischen Künstlern und Musikern sowie seine Soundtracks mit Volksblasinstrumenten für Spiel- und Dokumentarfilme.