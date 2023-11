Komm, wir finden einen Schatz

KindertheaterSo, 28.01.2024 / 15 UhrMo, 29.01.2024 / 9.30 Uhr Vorstellung für KiGa/GSZahl, was Du kannst! € 4,-/8,-/18,-/28,-Kleiner Saalab 4 Jahren JanoschsTheater Morgenroth & SchwesterOh, Mann! Jetzt habe ich schon wieder was verloren...Hast du schon gesucht? - Na, klar! Und wie...Dann musst du nicht mehr suchen, sondern finden!! - Hä?Eine wunderbare Geschichte vom Suchen und Finden. Von Freundschaft und Abenteuer. Von zwei Menschen, die eine Geschichte suchen, in der ein Tiger und ein Bär einen Schatz suchen. Aber eigentlich machen sich alle nur auf den Weg. Gefunden haben sie schon längst. Schatz und Geschichte. Aber das wissen sie noch nicht.Die Schauspielerinnen Meike Hess und Rebecca Kirchmann erzählen, spielen, singen den Klassiker von Janosch in einer eigenen Bearbeitung.Regie, Bearbeitung und Musik: Thomas Herr // Rechte: Merlin Verlag Gifkendorf // Eine Produktion im Auftrag des Kulturforum Fürth.theater-morgenroth-und-schwester.de