Irina Ries in „Vorzimmergeschichten“

MusiktheaterZahl, was du kannst € 18,-/28,-/38,-/8,-Kleiner Saal1 Schauspielerin – 4 Powerfrauen – 23 HitsBei diesem Liederabend passieren die wirklich wichtigen Dinge im Vorzimmer. Eine Managerin, eine Automechanikerin und eine in die Jahre gekommene Stripperin suchen Rat bei der zugewanderten Frau Doktor. Doch die hat ihre eigenen Probleme.VORZIMMERGESCHICHTEN lässt das Publikum an den kleinen und großen Dramen vierer Frauen teilhaben, die unterschiedlicher nicht sein könnten – „Irina Ries begeistert“ in fliegenden Wechseln mit „großer Schauspiel- und Gesangskunst“. Mit großem Charme besingt und spielt sie die großen und kleinen Absurditäten des Lebens.Nach „Heute Abend: Lola Blau“ ein weiterer Hit des Erfolgsduos Ries – Keul, der das Publikum gefühl- und humorvoll durch zwei Dutzend beliebter Popsongs, Chansons und Musicalmelodien führt.Mit Irina Ries (Spiel, Gesang) // Christian Keul (Klavier) // Inszenierung: Irina Ries, Christian Keul, Jens Daryousch Ravari // Bühne und Kostüm: Thomas DöllSpieldauer: 70 Minuten, keine Pause