Schauspiel /BürgerbühneSa, 22.07.2023 / 20:00 UhrSo, 23.07.2023 / 20:00 UhrKarten ab € 10,-/ € 5,-Große HalleTheater Jugend ClubProduktion Stadttheater Fürth – Bürgerbühne // Spielleitung: Johannes Beissel // mit TeilnehmerInnen des Theater Jugend ClubDer Theater Jugend Club wagt sich in diesem Jahr an Try Outs des im deutschsprachigen Raum noch nie gespielten jüngsten Stücks der norwegischen Autorin Monica Isakstuen „Ich könnte jemand anders sein“.„Best Friends Forever“: Gibt es so etwas? Was kann es bedeuten, mit einem anderen Menschen, befreundet zu sein? Wie sehen mich die anderen? Wie will ich gesehen werden? Und wie wäre es eine Insel und ganz für sich zu sein, ohne die anderen?Monica Isakstuen geht in „Ich könnte jemand anders sein“ Fragen wie diesen nach und zeigt unterschiedliche Freundschafsbeziehungen: Was passiert, wenn eine Freundschaft in ein Ungleichgewicht gerät? Wer kennt sie nicht, die Freundin, die mit allen befreundet sein will, oder den Freund, der zu sehr am anderen klammert, Freunde, die eifersüchtig sind, oder Menschen, die lieber ganz allein und nur für sich sind?Monica Isakstuen schlüsselt einzelne Beziehungsmuster in Freundschaften auf.Dabei herausgekommen ist ein Stück über die schönen und gefährlichen Seiten von Freundschaften und eine Einladung dazu, uns selbst so anzunehmen wie wir sind und wie wir uns verändern, damit Freundschaften auf Augenhöhe möglich werden.