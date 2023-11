Hedwig and the Angry Inch

MusicalDo, 14.12.2023 / 19 UhrSo, 17.12.2023 / 18 Uhr€ 8,-/18,-/28,-/38,-Große HalleRock-Musical von John Cameron MITCHELL und Stephen TRASKDeutsch von Roman Hinze und Johannes von Matuschka // Buch John Cameron Mitchell // Musik & Gesangstexte Stephen Trask // Regie: Jens Daryousch Ravari// Musikalische Leitung: Peggy Einfeldt// Produktionsleitung Thomas Neuwerth // Bühne & Kostüm Charlene Klemm // Licht- & Tondesign: Florian Müller // Mit Nick Körber (Hedwig), Tanja Beutenmüller (Yitzhak) // THE ANGRY INCH Band: Peggy Einfeldt (Keyboard) // Lutz Winkler (Gitarre) // Matthias Kramp (Bass) // Sven Lerchenberger (Schlagzeug)Die weltweit ignorierte Gesangsstylistin Hedwig wird auf ihrer Welttournee mit der eigenen tragikomischen Vergangenheit konfrontiert: Als Hansel Schmidt in der DDR aufgewachsen, wird sie von ihrer vermeintlich großen Liebe, einem amerikanischen GI, zur Übersiedlung in die USA und zur Geschlechtsumwandlung überredet. Leider geht die geschlechtsangleichende OP katastrophal schief und von Hedwigs Männlichkeit bleibt ein "Angry Inch" zurück. Verlassen und ausgenutzt – weder Mann, noch Frau – führt sie ihr Weg schließlich zu einem Konzert zurück in ihre Heimat, nach Deutschland, was in HEDWIG Erinnerungen weckt.Unterstützt wird Hedwig nicht nur von ihrer Band, die den einschlägigen Namen „The Angry Inch“ trägt, sondern auch von ihrem Ehemann Yitzhak. Auf tragisch-komische, mitreißende und rockige Weise erzählt sie ihre Lebensgeschichte zwischen DDR und Berliner Mauer, Sugar Daddy Luther, einer fehlgeschlagenen Geschlechtsumwandlung, der Flucht nach Amerika und ihrer tragischen Liebe Tommy Gnosis. Mit Songs irgendwo zwischen Punk-Rock, Country, Glam Rock und Grunge singt HEDWIG von Liebe, Angst, Sehnsucht und der Origin of Love und trägt ihr Herz dabei immer auf der Zunge.Ein Musical, das hochaktueller nicht sein kann. Ein jeder kann sich mit HEDWIG identifizieren. Denn hinter all dem Glitzer, Make-Up und Perücke verbirgt sich ein Mensch, der sich danach sehnt geliebt zu werden, unabhängig von Gender, Identität, sexueller Orientierung und Herkunft.>> Das beste Rock-Musical aller Zeiten!<< - Magazin THE ROLLING STONE