Goldmund

Konzert

SA, 16.12.2023 / 20 Uhr

€ 8,-/18,-/28,-/38,-

Große Halle



GoldMund

Anna Veit & 6 Münchner Philharmoniker



Mehr oder weniger LAMETTA

Das WeihnachtsProgramm

Festlich und hell, in Silber und Gold strahlend, demutsvoll das Große schmückend.

Ein Spiegel aller Facetten von Weihnachten, die nahekommen und nahegehen.

Hat in einer Schublade nichts zu suchen und glänzt in alle Richtungen, schranken-, hemmungs- und furchtlos.

Erinnert liebevoll lächelnd ein wenig an gestern, glänzt heute noch immer genauso schön, und wenn man mit dem richtigen Blick hinschaut, hört man es leise glitzern.

Es ist mehr oder weniger Lametta.

Und man kriegt sie alle, die einschlägigen Melodien. Neben O du fröhliche, Tschaikowskys Nussknacker, Humperdincks Hänsel und Gretel bis hin zu Elvis Presley liegt auch so manch chansoneskes Geschenk von Thomas Pigor oder Element of Crime unterm Christbaum.

Mehr oder weniger einschlägig.

Als Volkslied, Jazz, Klassik, Chanson, zur stillen, lauten, feierlichen oder traurigen Zeit des Jahres. Mehr oder weniger, und das wird die Frage bleiben.

Für strahlendes Blech und singende Stimme. Oder umgekehert. Mehr oder weniger.

Sehet, höret und staunet selbst.