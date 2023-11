Fürther Bagaasch-Ensemblebühne zeigt: HEISENBERG

.



Schauspiel

Premiere: Do., 07.Dez. 2023 / 20.00 Uhr

Weitere: 08./09./14./15./16.Dez. 2023 / 20.00 Uhr

Kleiner Saal



Fürther Bagaasch-Ensemblebühne zeigt:

H E I S E N B E R G

von Simon Stephens

(Deutsch von Barbara Christ)



Produktion: Fürther Bagaasch // Regie: Doris Hanslbauer // Es spielen: Esther Sambale, Uwe Weiherer



Ein überfallartiger Kuss in den Nacken in einem Bahnhof wirkt wie ein Teilchen Beschleuniger. Aber können diese beiden Teilchen überhaupt zusammen passen? Sie, die 42-jährige Georgie, eine exaltierte Naturgewalt und Er, der deutlich ältere Alex, introvertiert und nüchtern.

Unterschiedlicher geht’s nicht, was sie verbindet, ist ihre Einsamkeit. Ob diese Verbindung stabil sein kann - wer weiß.



Der britische Dramatiker Simon Stephens weiß, wie man ein gutes Stück macht: Mit pointierten Dialogen, die wie en passant vorbeiziehen, einer geschmeidigen Handlung und interessanten Menschen. Dieser Autor mag Überraschungen und „Heisenberg“ ist voll davon. Die schräge Liebesgeschichte zweier Großstadt- menschen.