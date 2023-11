Dullnraamer Sidzung – die 29ste

KultfaschingZahl, was Du kannst! € 8,-/18,-/28,-/38,-Große HalleDer fränkische Kultfasching„Die Lage wird erst dann richtig beschissen, wenn wir ihr nicht zu begegnen wissen …“In diesem Sinne und in gewohnt boshafter und hintersinniger Weise holen die Dullnraamer auch 2024 wieder zu ihrem satirisch-musikalischen Rundumschlag gegen geistige Kleinkaliber, verbohrte Dumm-Geschosse und vermeintlich politische Großkaliber aus.Mit hinterfotzigem Witz werden die Absurditäten der kleinen und der großen Welt aufs Korn genommen und von der versierten Dullnraamer-Band mit knackig-rockigen Songs gewürzt.Klassische Ensemble-Kabarett-Nummern wechseln in rasanter Weise ab mit originellen Videospots und bekannten Songs mit neuen Texten. Gastronomisch begleitet vom Restaurant „La Scala“, sodass mögliche Lacher, die in der Kehle stecken blieben, wieder heruntergespült werden können.Die Faschingsalternative für Alle, die mit dem herkömmlichen Mützen-Sitzungs-Tralala so überhaupt nicht warm werden können. Hier sind Sie richtig!!! Bei den Dullnraamern! Nur in Fürth! Gulli! Gulli!