Die wilden Schwäne

Schauspiel von Thomas Brasch für gehörloses und hörendes Publikum ab acht Jahren

.



Kindertheater

Sa, 2.12. 16 Uhr

So, 3.12. 16 Uhr

Di, 5.12. 10 Uhr

Mi, 6.12. 10 Uhr

Karten ab € 15,-

Große Halle



Elisa und ihre elf Brüder sind eingebildete und verwöhnte Königskinder, die nur um sich selbst kreisen und nicht über ihren königlichen Tellerrand hinaussehen. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als die neue Frau des Königs das Regiment übernimmt, alle elf Brüder in Schwäne verwandelt und Elisa vom Hof jagt. Nun muss sich Elisa allein in der Welt zurechtfinden. Sie nimmt Kontakt zu den Naturgewalten Wind und Meer auf und erfährt von ihnen, dass sie ihre Brüder erlösen kann: Wenn sie für jeden ein Hemd aus Brennnesseln flicht und bis zum Zeitpunkt, an dem sie die mühsam geflochtenen Hemden ihren Brüdern über die Schultern legt, kein Wort spricht.



„In der Fürther Inszenierung entfalten sich kraftvolle Bilder, fein ausbalanciert zwischen dem märchenhaften Reich der Fantasie und der Realität. […] Sehr sehenswert für kleine und große Zuschauer“, schrieben die Fürther Nachrichten.

Produktion Stadttheater Fürth // Inszenierung: Gerd Beyer // Ausstattung: Angela Loewen // Komposition und Live-Musik: Niklas Kammermeier // Gebärdensprachdolmetschung: Coretta Beer, Lena Hartung // mit Niklas Kammermeier, Panja Rittweger, Kassandra Wedel