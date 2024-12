Starkes Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften in der Veranstaltungsbranche

Das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle wurde vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg mit der KLIMAWIN-Urkunde ausgezeichnet. Diese Ehrung unterstreicht das zukunftsweisende Engagement der Liederhalle für den Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche.Die KLIMAWIN-Auszeichnung ist eine Weiterentwicklung der WIN-Charta, der sich das Kultur- und Kongresszentrum bereits im Jahr 2021 verpflichtet hat. Als WIN-Charta Unternehmen des Landes Baden-Württemberg hat die Liederhalle mit regelmäßigen Nachhaltigkeitsberichten ihre Maßnahmen und Fortschritte hin zu nachhaltigem Wirtschaften dokumentiert. Mit der Einführung der KLIMAWIN-Berichterstattung geht die Liederhalle einen weiteren Schritt: Die jährliche Erstellung einer Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) für Scope 1 und Scope 2 bringt sie noch näher an die Standards der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).Das Rahmenwerk KLIMAWIN – UNTERNEHMEN MACHEN KLIMASCHUTZ umfasst inzwischen ein Netzwerk von 380 Unternehmen aus Baden-Württemberg. Die Plattform ermöglicht konstruktiven Austausch, inspiriert durch Best-Practice Beispiele und bietet zahlreiche Seminare und Workshops. Ziel ist es, die nachhaltige Transformation von Unternehmen zu fördern und innovative Ansätze für effektiven Klimaschutz zu entwickeln.Für die Liederhalle Stuttgart ist die KLIMAWIN-Urkunde ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, den sie bereits seit 2011 mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit eingeschlagen hat. „Nachhaltigkeit ist für uns mehr als ein Trend, sie ist unternehmerische Verantwortung, der wir uns langfristig verpflichtet fühlen“, betont Meike Poweleit, Leiterin des Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle. „Mit der KLIMAWIN-Urkunde wird unser Einsatz sichtbar gewürdigt, und wir möchten alle Unternehmen in der Eventbranche dazu ermutigen, sich weiterhin aktiv für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einzusetzen.“Zu den konkreten Maßnahmen zählen die Optimierung technischer Standards wie die Installation energieeffizienter Beleuchtungssysteme und Heizungsanlagen, die einen signifikanten Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs leisten. Die Förderung umweltfreundlicher Mobilität wird durch Veranstaltungstickets zu einem günstigen Festpreis sowie E-Mobility Sharing-Angebote unterstützt. Zudem setzt die Liederhalle auf den Einsatz von Recyclingprodukten, um Abfälle zu minimieren und Ressourceneffizienz zu fördern. Mit der KLIMAWIN-Urkunde zeigt die Liederhalle Stuttgart erneut, dass sie sich als Veranstaltungsort mit Vorbildcharakter für eine nachhaltigere Zukunft positioniert.