Mit ihrem Festivalformat Musik im Dialog stellt die AMMERSEErenade noch einmal Kultur und insbesondere Musik als internationale Sprache der Diplomatie und anerkannter Vermittler in der Krise in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Für die Gesprächspartner in St. Ottilien, darunter Deutschlands Botschafter a.D. in Moskauund Pianistinzeigt der Umgang mit Kultur das Maß an Zukunftsvision, das Staatsregierungen ihren Gesellschaften und ganz besonders ihrer Jugend aufzeigen müssen. Im Forum mit dabei, Präsidentin der Musical Olympus Foundation St. Petersburg, und, Chef des staatlichen Rossia Kultura TV sowie die Beauftragte für Auswärtige Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Ministerialdirigentin. Musik im Dialog wird von BR-Russlandexpertinmoderiert., resümierte Prof. Horst Teltschik bereits beim 1. Russland-Dialog der AMMERSEErenade 2016 seine ganz persönliche Erfahrung in der internationalen Politik. Der Osteuropa-Experte und Mitgestalter der Deutschen Einheit sieht das Zusammenführen von russischen und deutschen Künstlern bei der AMMERSEErenade als „wichtigen Beitrag zur Verständigung zur richtigen Zeit“. Das unterstreicht auch der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, in seinem Festivalgrußwort 2014: „In stürmischen Zeiten hat die Musik die Menschen immer zusammengeführt, hat den Dialog gefördert und den Weg zu Frieden erleichtert.“Die beiden jungen Musiker reisen in Begleitung ihrer Eltern an den Ammersee.Vom 11. bis 19. September lädt die AMMERSEErenade wieder zu acht Weltklasse-Konzerte in den schönsten Spielorten rund um den Ammersee ein. Vom Kloster bis zur Konzertscheune, vom Konzert auf der Obstwiese bis zum Schweinsbratenkonzert im Gasthof – beim jungen bayerischen Klassikfestival können Besucher Spitzenmusiker hautnah erleben, die sonst auf den Bühnen in New York, Paris, London oder Wien zuhause sind.Hinter dem jungen Klassikfestival rund um den Ammersee stehen engagierte Musik- und Kunstkenner, die ihr berufliches und privates Netzwerk für ein hochwertiges Klassikangebot rund um den Ammersee und die Münchener Region einsetzen. Der dafür gegründete Verein „Kultur am Ammersee e.V.“ in Schondorf am Ammersee bringt mit der musikalischen Seeumrundung nicht nur das Ost- und das Westufer kulturell näher zueinander, sondern bietet insbesondere auch der jüngeren Generation ein erstklassiges Angebot an klassisch inspirierter Musik. Der Ammersee zählt mit seinen Strandbädern, Biergärten und Rad- und Wanderwegen nicht nur zu den beliebtesten Tourismuszielen Bayerns mit überregionaler Ausstrahlung, sondern auch zu den bevorzugten Naherholungsgebieten der Augsburger und Münchener Bevölkerung.