Gleich zwei Preisträger für den 2. Artist-in-Residence in St. Ottilien

Kunst für die Freiheit. So lautet das Motto für den Artist in Residence, der sein künstlerisches Wirken während eines Aufenthalts in St. Ottilien den großen Gesellschaftsthemen Toleranz, Freiheit und Wahrheit widmet. Die Vergabe dieses Sti-pendiums würdigt künstlerisches, journalistisches und wissenschaftliches Schaffen, das sich mit den jüdischen Hospitaljahren im Kloster 1945 bis 1948 und der Entwicklung einer lebendigen Demokra-tie auseinandersetzt. Mit Komposition, Musik, Bildender Kunst, Fotografie oder Autorenschaft – zur Förderung der Erinnerungskultur und der Gestaltung der Zukunft.Zum 1. Artist in Residence in der Erzabtei der Missionsbenediktiner wurde 2021 der israelische Komponist Eliav Kohl gewählt, dessen Werk „Liberation“ beim 4. LIBERATION CONCERT am 1. Sep-tember 2022 vom Kaunas String Quartett in der Klosterkirche uraufgeführt wurde. In diesem Jahr hat sich das Entscheidungsgremium bestehend aus Landrat Thomas Eichinger (Landkreis Landsberg am Lech), Kulturstaatsminister a.D. Dr. Thomas Goppel, Dr. med. Yair Grinberg (Sohn des Kranken-hausleiters in St. Ottilien, USA), Prof. Dr. Robert L. Hilliard (Zeitzeuge des Befreiungskonzertes 1945; Verfasser des Buchs „Surviving the Americans“, USA), Dr. med. Eli Ipp (Sohn des 2. Krankenhauslei-ters in St. Ottilien, USA), Michael Kießling, MdB, Dr. Felix Klein (Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung), Dr. h.c. Charlotte Knobloch (Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Mün-chen und Oberbayern), Erzabt Wolfgang Öxler OSB sowie Hans-Joachim Scholz (Vorsitzender Kultur am Ammersee e.V.) gleich für zwei Künstler entschieden.Die Arbeiten von Christoph Brech aus München und dem US-Amerikaner Daniel Terna werden dem Publikum im Rahmen einer Ausstellung von 14. September bis 7. Oktober 2023 in der Klostergalerie St. Ottilien präsentiert werden. Partner des Foto-Stipendiums ist das Online Magazine Tagree for Photography and Art. Mit Tagree konnte der Schondorfer Verein Kultur am Ammertsee e.V. als Veranstalter des Klassikfestivals AMMERSEErenade und der Konzertreihe LIBERATION CONCERT St. Ottilien ein weltweites Netzwerk für Fotokunst gewinnen.Ausgesuchte Konzerte unter dem Motto „Unterwegs zwischen Himmel und See“ in 24 kleinen Ka-pellen rund um den Ammersee. Schirmherrin: Landtagspräsidentin Ilse Aigner, MdLErinnerungskonzert in der Erzabtei St. OttilienAkkordeonistin Ksenija Sidorova, das Janoska Ensemble und das Orchester Philharmonia FrankfurtSchirmherrin: Frau Dr. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und OberbayernAusstellung Film & Foto by Artists in Residence in St. Ottilien