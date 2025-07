KuchenMeister veröffentlicht neuen Nachhaltigkeitsbericht 2025

KuchenMeister GmbH

KuchenMeister – Ein modernes Unternehmen mit Tradition



Die KuchenMeister GmbH mit Hauptsitz in Soest/Westfalen ist ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Seit der Gründung einer kleinen Handwerksbäckerei im Jahr 1884 entwickelte sich bis heute ein internationaler Marktführer für feine Backwaren. Die KuchenMeister Standorte wurden im Laufe, der 140-jährigen Firmengeschichte kontinuierlich weiterentwickelt, um traditionelles Backen mit modernster Technologie zu verbinden.

Ca. 1000 Mitarbeitende sind im Stammwerk Soest und weiteren Produktionsstandorten für die Produktion von Folienkuchen, Stollen, Baumkuchen, Tortenböden, Croissants und vielen weiteren Produkten verantwortlich. Rund 500 verschiedene Produkte werden weltweit in 80 Ländern angeboten. KuchenMeister steht für unternehmerische Phantasie, Freude an Innovation und attraktive Produkte auf höchstem Qualitätsniveau.

Damals wie heute sind Frische und Güte unserer Rohstoffe ebenso entscheidend wie eine bewusste und sorgsame Weiterverarbeitung und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen. Jeder einzelne Schritt des Backens wird dabei streng überwacht. Zwar ist KuchenMeister längst ein Welt-Unternehmen, aber die Qualitätskontrolle liegt immer noch in Familienhand.

