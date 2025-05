Erfolgreiche Eröffnung des KuchenMeister Campus in Soest

Unter großem Besucherandrang und mit viel Begeisterung wurde am Mittwoch der neue KuchenMeister Campus offiziell eröffnet. Die Gäste, darunter Partner aus Wirtschaft und Politik, Vertreter*innen von Schulen und der Stadt, sowie Mitarbeitende und erste Schulklassen, nutzten den Tag der offenen Tür, um den neuen Erlebnisraum für Ausbildung und Berufsorientierung kennenzulernen.



Der Campus, beheimatet direkt neben dem Werksverkauf am Standort Soest, ist ein innovatives Projekt aller Unternehmensbereiche von KuchenMeister und bietet auf interaktive Weise Einblicke in insgesamt zwölf verschiedene Ausbildungsberufe: von der Herstellung von Backwaren, über Technik und Logistik bis hin zu kaufmännischen Tätigkeiten. An vielfältigen Mitmach-Stationen konnten Interessierte direkt selbst aktiv werden und erleben, was Ausbildung bei KuchenMeister ausmacht.



In seiner Eröffnungsrede betonte Hans-Günter Trockels, Geschäftsführer der KuchenMeister GmbH, die Bedeutung des Campus für junge Menschen und die Region:



„Mit dem KuchenMeister Campus möchten wir Orientierung geben – praxisnah, modern und auf Augenhöhe. Wir schaffen Raum, in dem Ausbildung nicht nur vermittelt, sondern interaktiv erlebt wird.“



Zugleich soll der Campus als Plattform für den Austausch mit Schulen, Kommunen und der lokalen Wirtschaft dienen. Ziel ist es, gemeinsam Zukunft zu gestalten und jungen Menschen konkrete Perspektiven aufzuzeigen. Geplant sind beispielsweise individuelle Workshops mit Schulen, bei denen die Schüler*innen ihre Interessen erkunden und eigene Stärken praxisnah testen können.



Die durchweg positive Resonanz zum Auftakt bestärkt KuchenMeister in seiner Mission, Ausbildung neu zu denken, nämlich nah an den Bedürfnissen der Jugendlichen und mit starkem Bezug zur Praxis.

