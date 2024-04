Ausgezeichnet lecker: Vegane Mini Kuchen starten durch!

Ein süßer Erfolg für die vegane Backwelt: KuchenMeisters vegane Mini Kuchen in den Sorten Marmor und Zitrone haben den begehrten PETA Vegan Award gewonnen. Die preisgekrönten Leckereien überzeugten die Jury nicht nur mit ihrer tierfreundlichen Rezeptur, sondern auch mit ihrem unwiderstehlichen Geschmack.



Beide Varianten begeistern nicht nur Veganer, sondern alle Liebhaber von süßen Köstlichkeiten. Der saftige Marmorkuchen wird durch einen luftigen Teig und seine leckere Glasur zu einem harmonischen Genusserlebnis. Die erfrischende Zitronenversion hingegen punktet mit ihrer fruchtigen Frische und dem perfekten Gleichgewicht von Süße und Säure.



„KuchenMeister zeigt mit seinen veganen Mini Cakes vorbildlich, dass vegane und tierfreundliche Geschmackssensationen jederzeit möglich sind. Eine rein pflanzliche Ernährungsweise ist genussvoll, kreativ und nachhaltig – für Mensch, Tier und Umwelt. Wir hoffen, dass viele weitere Unternehmen und Marken diesem zukunftsweisenden Beispiel folgen werden und ihr Angebot ebenfalls vegan ausrichten. Wir gratulieren zum Gewinn des PETA VEGAN AWARDS in der Kategorie ‚Bester veganer Kuchen‘.“, so Harald Ullmann, Mitgründer und 2. Vorsitzender von PETA Deutschland.



Auch die RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel hat mit dem „Sweetie 2024“ die Top Süßwaren und Top Snacks des Jahres prämiert und hat dabei das Potential der veganen Mini Kuchen gesehen. Der vegane Mini Kuchen in der Sorte Zitrone konnte sich in der Kategorie „Kuchen/Süßgebäck“ als Gewinner durchsetzen. Der Sweetie Award gilt als Gradmesser für Innovationskraft in der impulsstärksten Kategorie im Handel, der Süßware.



Und damit nicht genug: Die veganen Mini Kuchen sind auch von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mit „Gold“ ausgezeichnet worden. Ein Team aus sensorischen Experten hat hier neben Laboranalysen auch Aspekte wie Aussehen, Geruch, Geschmack und Konsistenz bewertet und für besonders gut befunden.



"Wir freuen uns sehr über den Gewinn des PETA Vegan Awards für unsere veganen Mini Kuchen. Uns war sehr wichtig, dass die Verbraucher*innen keinen Unterschied zu einem herkömmlichen Kuchen schmecken. Die Auszeichnungen von PETA, der RUNDSCHAU und der DLG zeigen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Endlich gibt es uneingeschränkten Kuchengenuss ohne tierische Bestandteile.", sagt Fabian Meiberg, Head of Business Development & Marketing bei KuchenMeister.

