Mit Schwarzwald Botschafter Hansy Vogt auf Bier-Genusstour in Karlsruhe

Treffpunkt ist um 14:30 Uhr am Carl-Friedrich-Denkmal, vor dem prächtigen Karlsruher Barockschloss. Der erste Abschnitt der Tour führt durch den Karlsruher Schlossgarten und den Hardtwald. Weiter gehts über den Kreativpark Alter Schlachthof und den CityPark Ost. Am zweiten Genuss-Stopp angekommen, gibt es eine kleine Stärkung im Vogelbräu, mit badischen Spezialitäten. Wieder auf den Rädern, gehts über die Stadtgartenbrücke mit kostenlosem Blick auf das Elefantengehege des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe.Bei unserem dritten Genuss-Stopp werden die Radlerinnen und Radler mit einer Erfrischung vom Karlsruher Fächerbräu bedient. Nun gehts entlang des Flusses Alb. Die Alb läuft durchs Karlsruher Stadtgebiet und mündet hier auch in den Rhein. Angekommen beim vierten Genuss-Stopp, gibt es für jeden einen kühlen Krug und eine leckere Stärkung. Und schon gehts wieder auf die Räder. Entlang der schönen Jugendstilgebäude der Weststadt führt der Weg zum fünften Genuss-Stopp: Badisch Brauhaus mit Blick ins Sudhaus. Nach diesem wundervollen Tag geht es gegen 19:00 Uhr zurück zum Carl-Friedrich-Denkmal vor dem Karlsruher Schloss. Hier endet die Genuss-Tour.Der „Vater“ des Fahrrads stammt aus Karlsruhe: Im Jahre 1817 machte der in Karlsruhe geborene Karl Freiherr Drais von Sauerbronn eine geniale Erfindung – er entwickelte das weltweit erste Zweirad – in Anlehnung an seinen Namen "Draisine" genannt. Noch heute spielt das Fahrrad eine große Rolle in Karlsruhe: Karlsruhe ist laut ADFC eine der fahrradfreundlichsten Städte in Deutschland. Dies lädt ein zur Erkundungstour zu den zahlreichen Karlsruher Biergärten: Zwar hat Karlsruhe seinen Rang als ehemals drittgrößte Bierproduktionsstätte der Republik eingebüßt, doch noch heute zählt die Stadt mit zwei großen Brauereien und zahlreichen Hausbrauereien zu den Biermetropolen.Immer wieder mittwochs - geht es mit unserem Schwarzwald-Botschafter Hansy Vogt auch 2024 auf Genuss-Tour durch die Region. Hansy Vogt ist ein echter Schwarzwälder. In Feldberg geboren, ist er längst über die Region hinaus bekannt als SWR-Moderator, erfolgreicher Schlagersänger, Entertainer und in der Paraderolle als ARD Comedy Figur „Frau Wäber“.Der Preis für die Tour beträgt pro Teilnehmerin/Teilnehmer 49 Euro.Falls ein Mietfahrrad benötigt wird, bitte bei der Buchung mit angeben!