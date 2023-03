Kulinarische Gruppenangebote in Karlsruhe

Im Jahr 2023 dreht sich in Karlsruhe als offizielle Gastgeberstadt der “Michelin Guide Ceremony” am 4. April alles um den Genuss. „Schon probiert?“, heißt es bei den kulinarischen Gruppenangeboten der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH. Hier gibt es die besonderen Genuss-Momente, die noch schöner sind, wenn man sie mit anderen teilt. Sich etwas Gutes tun und gemeinsam genießen – als Verein, Firma oder private Gruppe können in den kulinarischen Seminaren besondere Köstlichkeiten verkostet und sogar selbst kreiert werden.Einmal selbst zum Chocolatier werden – dieser Traum wird beim Pralinenseminar Wirklichkeit. In Anleitung eines Experten können die Teilnehmenden eigene, individuelle Pralinen herstellen. Verschiedene Schokoladensorten stehen zur Verfügung und mit mehreren Herstellungsweisen wird ein Einblick in die filigrane Handwerkskunst ermöglicht. Bei der Dekoration mit Streuseln, Perlen und mehr Schokolade sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und natürlich dürfen die selbstgemachten Leckerbissen auch anschließend verkostet und mitgenommen werden.Mehr InformationenBukett, Barrique, Cuvée – beim Basis-Weinseminar erlernen die Gäste die Grundlagen der professionellen Weinverkostung. In Begleitung eines Sommeliers werden verschiedene erlesene Weine gekostet und deren Eigenheiten und Unterschiede herausgearbeitet. In lockerer Atmosphäre werden die Sinne an den edlen Tropfen sensibilisiert und die Welt des Weins neu entdeckt. Natürlich gibt es auch leckere Happen für den kleinen Hunger.Mehr InformationenSchokolade macht glücklich. Wie sehr, das können alle Teilnehmenden des Genießerseminars erfahren, denn hier dreht sich alles rund um die zartschmelzende Köstlichkeit. Verkostet wird von der fermentierten Kakaobohne bis zu erlesenen Schokoladensorten. An qualitativ hochwertigen Produkten wird die Beurteilung der Schokolade als solche erlernt. Nebenbei gibt es Wissenswertes zur Geschichte, dem Anbau und der Verarbeitung, angereichert mit einer Dia-Show aus den Anbaugebieten.Mehr InformationenNatürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder die bewährten kulinarischen Angebote für Gruppen von der Brauereiführung, über den Rundgang über den Alten Schlachthof mit anschließendem Craftbeer-Speedtasting bis hin zum kulinarischen Rundgang durch Durlach.Mehr Informationen